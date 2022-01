Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Glänzender Blickfang am Schlossberg

Tourismus: Pläne für Schutzhütte werden konkret - Finanzierung des Vereins Lechnerfreunde steht weitgehend

Miltenberg 20.01.2022

Den ersten Entwurf für die Schutzhütte haben die Lechnerfreunde aufpoliert - die Holzvertäfelung wird teilweise durch goldfarbene Metallprofile ersetzt, die den modernen Bau zum glänzenden Blickfang machen. Foto: Wolf Architekten

Die Idee für die Schutzhütte hatte der Vorsitzende der Lechnerfreunde, Peter Häfner, erstmals im März vergangenen Jahres dem Stadtrat vorgestellt und war dabei auf grundsätzliche Zustimmung gestoßen. Die fiel dem Gremium besonders leicht, weil der Verein das rund 150.000 Euro teure Projekt komplett selbstständig finanzieren will. »Die Stadtkasse wird in keinem Fall belastet«, hatte Häfner versprochen.

Baubeginn in diesem Jahr

2021 war der Verein mit seinem Spendenaufruf und der Suche nach Sponsoren so erfolgreich, so Häfner auf Nachfrage der Redaktion, dass er jetzt den Bauantrag gestellt hat. »Es fehlen schon noch einige Tausender, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dafür auch noch Sponsoren finden und in diesem Jahr mit dem Bau beginnen können«, sagt der Vorsitzende der Lechnerfreunde. Grundstock der Finanzierung ist eine Förderzusage der LAG-Mainviereck über 50 Prozent der Baukosten.

Errichtet wird die Schutzhütte auf dem Fundament des ehemaligen Bismarckturms. Der Standort bietet einen weiten Blick über das Mainknie. Entworfen hat die Schutzhütte das Miltenberger Architekturbüro Wolf mit klaren geometrischen Formen, die die Ausguck-Funktion betonen. Für ungestörten Blick wird die Plattform ein gläsernes Geländer erhalten. Und weil man von der Hütte nicht nur gut sehen soll, sondern der neue Ausblick selbst auch gut sichtbar sein soll, will der Verein statt die ursprünglich vorgesehene, komplette Holzverschalung an den Seitenwänden und am Dach teilweise durch goldfarbene Metallprofile ersetzen - der Bau wird damit selbst zum glänzenden Blickfang.

An der Architektur und am Material entzündete sich auch Kritik. Werner Heimberger (FW) begrüßte zwar grundsätzlich das Engagement der Lechnerfreunde , sorgte sich aber um Landschaftsbild und Stadtansicht. Der Standort liegt über dem denkmalgeschützten Schwarzviertel. Heimberger hielt eine Aussichtsplattform auf dem alten Fundament für ausreichend und empfahl, auf den Bau der Hütte ganz zu verzichten. Auch Sabine Balleier (SPD) sprach sich gegen den Entwurf aus. Sie sie kritisierte ihn als zu massiv und als Fremdkörper im bewaldeten Berghang.

»Das ist eine tolle, moderne Interpretation einer Wanderhütte«, hielt Cornelius Faust (Liberale) entgegen und freute sich über die »mutige« Initiative der Lechnerfreunde. Der Ausschuss gab gegen die Stimmen von Heimberger und Balleier grünes Licht für den Bauantrag.

