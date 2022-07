Gitarrenklänge mit Café del Mundo und Peter Reimer

Open-Air-Konzert: Voll besetzte Plätze vor der Zehntscheuer

Amorbach 25.07.2022 - 15:32 Uhr 1 Min.

Peter Reimer - der Mann auf der Bank verzauberte das Publikum mit wunderschönen Gitarrenklängen und nahm die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise Bildunterschrift: Was wäre ein lauer Sommerabend ohne südländische Klänge? Die beiden Ausnahmemusiker von Café del Mundo Alexander Kilian (links) und Jan Pascal wissen ihr Publikum zu begeisterten. Foto: Miriam Weitz

Die Veranstaltung fand bewusst nicht im Veranstaltungsraum des altehrwürdigen Gebäudes statt, sondern auf der Straße davor. Den Anfang machte der "Mann auf der Bank", Peter Reimer, der das Publikum auf voll besetzten Plätzen mit wunderschönen Gitarrenklängen zu verzaubern wusste. Mit Mike Bauersachs, dem ersten Vorsitzenden der Zehntscheuer, verbindet Peter Reimer eine jahrzehntelange Freundschaft und die gemeinsame Vorliebe für Single Malt Whiskey, wie der Musiker erzählte. Er zupfte höchst künstlerisch "Longing for Islay", eine Whiskey-Suite und Hommage an eines der sechs Whiskey-Gebiete, die es auf der Welt gibt.

Gitarrenduo auf Erfolgskurs

Nach einer kurzen Umbaupause trat dann das Gitarrenduo Café del Mundo auf, das in der Region am bayerischen Untermain bereits bestens bekannt ist. Jan Pascal und Alexander Kilian sind Deutschlands erfolgreichster Gitarrenexport. Auf ihren Flamenco Gitarren intonierten die beiden Ausnahmemusiker bekannte Melodien wie "Moon River" von Henry Mancini oder "With or without you" von Pink Floyd, weiterhin Stücke wie "Oblivion" von Astor Piazzolla oder "La Fiesta" von Chick Corea. Sie servierten dem begeisterten Publikum "vegetarischen Techno" (O-Ton Alexander Kilian) beim Song "Easy". Dazwischen gab es immer wieder kurze Anekdoten, die beide Gitarristen erzählten.

Jan Pascal berichtete beispielsweise über die Geschichte des Kennenlernens. Das war bei einem Gitarren-Workshop, den Pascal 2007 leitete. "Da kam ein junger Mann rein, der spielte die Partituren viel besser als der Workshopleiter", so Jan Pascal. Dieses Jahr feiern die Beiden ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. "Er ist wie der kleine nervige Bruder, den ich mir nie gewünscht habe", witzelte Jan Pascal.

Den Höhepunkt bildete das Stück "Viva la Vida", ursprünglich von Coldplay, das Café del Mundo für die Interpretation auf Flamencogitarren neu arrangiert hatte. Animiert von Alexander Kilian sprang das Publikum von den Sitzen, klatschte und sang begeistert mit. Erst nach mehreren Zugaben durften die beiden Musiker unter Standing Ovations die Bühne verlassen. Ein lauer Sommerabend mit inspirierender Musik, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

mwz