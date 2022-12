Gitarrenduo bannt Winterhauch auf Film

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 07.12.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Die Musiker Alexander Kilian (links) und Jan Pascal wurden zu Filmemachern. Hier spielen sie in der Einhardsbasilika bei Michelstadt.

Kultur: Die Zeit während der Auftrittsverbote in der Coronazeit haben die beiden Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian nicht nur zum Komponieren genutzt. Die beiden sind mit Hund und Gitarren durch den Odenwald gepirscht, mit einem Kamerateam im Schlepptau. Das Gitarren-Duo »Café del mundo« hat einen 45-minütigen Film mit dem Titel »Winterhauch« produziert, der durch wunderschöne Landschaftsaufnahmen und Gitarrenmusik überzeugt. Drehorte waren die Burg Wildenberg, die Einhardsbasilika in Michelstadt-Steinbach und das Kloster Bronnbach. Gitarrenmusik und lyrisch-informative Texte wechseln einander ab. Der Südwestrundfunk ist daran interessiert, den Film auszustrahlen. Man kann diesen jedoch auch bei den beiden Musikern unter https://www.cafedelmundo.de erwerben.

Energie: Das Unternehmen »Windenergie S+H« aus Hettigenbeuern will auf Gemarkungen der Buchener Stadtteile Hollerbach, Oberneudorf und Einbach bis zu fünf Windenergieanlagen errichten. Bei einer Bürgerinformationsversammlung am Donnerstag stellten die Initiatoren im Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf das Projekt vor. Der Windpark Buchen soll über vier bis fünf Anlagen verfügen. Diese werden über eine Nabenhöhe von 160 Meter verfügen. Die Rotoren sollen 80 Meter lang sein. Eine Anlage wird über eine Leistung von 5,5 Megawatt verfügen. Sie wird elf bis zwölf Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Mit dem Baubeginn ist in mehreren Jahren zu rechnen, da das Genehmigungsverfahren erst eingeleitet werden muss. Die Besucher der Versammlung waren sehr interessiert an der Anlage und daran, wie sie sich finanziell daran beteiligen können. Kritik an dem Projekt wurde nicht geäußert.

Wirtschaft: Die über hundertjährige Geschichte des Tonabbaus in Buchen-Hainstadt ist zu Ende gegangen. Denn die Grube in Hainstadt ist leer. »Unser Werk in Buchen wird künftig aus den Gruben bei Walldürn, Heidersbach und Trienz versorgt«, teilte Elmar Werling mit. Dieser ist in der BMI-Group für die Rohstoffversorgung zuständig. Zu dem Bereich zählte bisher auch der Tonabbau bei Hainstadt. Dieser ruht seit November. Einige Wochen lang habe man das Werk mit Ton und Lehm versorgt, die auf dem Gelände des Ziegelwerks auf Halde lagen. Die letzte Tongrube in Hainstadt war seit 1982 in Betrieb. Weitere Tonvorkommen wären vorhanden, stehen allerdings nicht zur Verfügung. Denn diese befinden sich unter dem Siedlungsgebiet der Stadt Buchen. Der Abbau in den vier Tongruben in der Region sei etwa 15 Jahre durch entsprechende Genehmigungen gesichert, teilte Werling mit.

Martin Bernhard