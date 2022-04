Hans-Peter Hofmann aus Elsenfeld führt seit 40 Jahren die Interessengemeinschaft Bergfreunde

Gipfelstürmer mit Freiheitsdrang

Elsenfeld 06.04.2022 - 16:05 Uhr 2 Min.

Seit 40 Jahren ist Hans-Peter Hofmann aus Elsenfeld der Boss der Bergfreunde im Landkreis Miltenberg. Er organisiert Wanderungen und Bergtouren, führt durch die Berge und hat schon viele Gipfel erklommen. Foto: Martin Roos

Für Hofmann ist es stets ein ganz besonderes Gefühl, wenn er auf einen Berg steigt, die Einsamkeit in der Natur spürt, dem Himmel ein Stück näher kommt. Ausgerüstet ist der erfahrene Bergsteiger und Bergwanderer dann mit Seil und Pickel, schweren Schuhen, Wetterjacke und Sonnenbrille. Neben seinen Hobbys Wandern und Klettern ist der 69-jährige Elsenfelder auch noch im Heimat- und Museumsverein in Elsenfeld aktiv.

Gegründet wurden die Bergfreunde bereits 1980. Hans Aulbach und ein paar befreundete Wanderer hatten damals eine Bergtour geplant. Weil einige Teilnehmer kurzfristig absagen mussten, fiel die Tour ins Wasser. Zwei Männer aus der Gruppe fuhren aber trotzdem zum Wandern und waren so begeistert, dass sie einen Aufruf in der Zeitung machen ließen, dass sich künftig Wanderfreunde zum gemeinsamen Wandern treffen sollten.

Schon beim ersten Treffen im Amorbacher Schützenhaus waren über 60 Personen anwesend. Zum zweiten Treffen waren 75 Personen gekommen. Auch Hans-Peter Hofmann war einer von ihnen. Er gab Kurse über Knotenkunde und leitete Kletterkurse.

Kein Verein

»Die Bergfreunde sind aber kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft«, stellt Hofmann klar. »Wir wollten, dass alles freiwillig ist. Es gibt keinen Eintritt und keinen Austritt, und es gibt auch keinen Beitrag. Das Einzige, das bei uns Pflicht ist: Alle reden sich beim Vornamen an«, schmunzelt Hofmann. Zwei Jahre später, im März 1982, drückte Hans Aulbach Hans-Peter Hofmann den Ordner mit den Wanderunterlagen in die Hand mit den Worten: »Hans-Peter, übernimm du.« Seitdem ist Hans-Peter Hofmann der Boss. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen.

Einmal im Monat treffen sich die Bergfreunde zu einem Berglerabend. Der findet immer am zweiten Montag im Monat im Gasthaus »Adler« in Großheubach statt und beginnt um 19 Uhr. An den Berglerabenden gibt es einen Rückblick des vergangenen Monats und eine Vorschau auf die nächsten Unternehmungen. Es gibt Bild- und Filmbeiträge von Berg- und Wandertouren und Grillabende. Außerdem gibt es ein Jahresprogramm, eine Homepage und eine Kasse, in die man freiwillig etwas einwerfen kann.

Die Bergfreunde Kreis Miltenberg sind mittlerweile seit 42 Jahren unterwegs. Gewandert wird im Spessart und im Odenwald, zudem gibt es gibt Mehrtageswanderungen in weiter entfernten deutschen Mittelgebirgen. Höhepunkte sind immer die Touren im Hochgebirge, Bergwanderungen in den Alpen und Ausflüge auf den europäischen Fernwanderwegen. Viele namhafte Gipfel wie den Großglockner, die Zugspitze, das Matterhorn und selbst den Mont Blanc mit seinen 4807 Metern haben die Bergfreunde schon bestiegen. Viele Touren gingen auch in die Dolomitenwelt. Bei seiner jüngsten Tour im März führte Hofmann 17 Personen durch die Rücker Weinberge und erklärte ihnen den Weinbau in der Region.

Held am Mont Blanc

Ein besonderes Erlebnis wird Hofmann niemals vergessen. Am 29. Juli 1988 brach er gemeinsam mit Erich Bauer aus Heimbuchenthal, Peter Koreck aus Kleinheubach, Dieter Schell aus Miltenberg und Karl Porschner aus Weilbach zu einer Besteigung des Mont Blanc auf. Wegen Regen und Hagel mussten sie auf 3000 Meter in einem Notbiwak ausharren.

Einen Tag später, am 30. Juli, trafen die Männer auf einen Franzosen, der wegen Steinschlag 100 Meter abgestürzt war. Peter Hofmann beschloss, den schwer verletzten Bergkameraden abzuseilen. Nach einer halben Stunde wurde der Mann vom Helikopter abgeholt. Die Tour der Wanderfreunde konnte weitergehen. Hofmann notierte alles in seinem Tourentagebuch. Beim Abstieg am nächsten Tag packte der erfahrene Gleitschirmspringer in fast 3000 Metern Höhe seinen Paragleiter aus und segelte ins Tal, wo er auf einer Wiese des Dorfes Les Hauches bei Chamonix sicher landete. > Seite 1

MARTIN ROOS

Hintergrund: Programm der Bergfreunde Der nächste Berglerabend im Gasthof Adler in Großheubach findet am Montag, 11. April, ab 19 Uhr statt. Gezeigt wird ein Bildervortrag über acht Wochen mit dem Wohnmobil in Norwegen. Am Sonntag, 1. Mai, wird vom Kloster Engelberg in Großheubach auf die Sohlhöhe gewandert, wo eine Einkehr vorgesehen ist. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Kloster. Führer ist Herbert Link. () Wanderprogramm im Internet: www.bergfreunde-kreis-miltenberg.de