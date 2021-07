Gigabit-Verbindungen für alle Schulen

Blick in den Odenwald: Ausbau für 1,5 Millionen Euro - Gemeindebücherei ausgelobt - Obst ernten erwünscht

Gigabit-Leitungen für alle Odenwälder Schulen. Zur Bescheidübergabe hat Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus ein Modell mitgebracht. Foto: Manfred Giebenhain

Der Blick in den Odenwald richtet sich heute auf den Ausbau Odenwälder Schulen mit Gigabit-Datenleitungen, für die der Bund und das Land Hessen zusammen mehr als 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ministeriellen Besuch aus Wiesbaden durfte auch die evangelische Gemeindebücherei im Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach empfangen. Die Zahl der verabreichten Impfungen gegen das Coronavirus reicht inzwischen an die 100 000er Marke heran.

Geldsegen: Hoher Besuch aus Wiesbaden. Mit einem Förderbescheid über 650 000 Euro im Gepäck hat die Hessische Digitalministerin Professor Kristina Sinemus der Kreisstadt Erbach einen Besuch abgestattet. Empfänger der Zuwendung ist die Brenergo GmbH, ein Tochterunternehmen der Odenwald- Regionalgesellschaft (Oreg) mbH, die im Auftrag des Odenwaldkreises den Gigabit-Ausbau mit Glaserfaserkabeln umsetzt.

Mit dem Geld sollen bis Ende des Jahres alle 36 Odenwälder Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Weitere 880 000 Euro fließen zu diesem Zweck aus Bundesmitteln in den Landkreis. Der Odenwaldkreis selbst beteiligt sich nach Angaben des Ministeriums mit 170 000 Euro.

Landrat Frank Matiaske durfte sich über eine weitere Bescheidübergabe freuen. In den Gigabit-Ausbau fließt nämlich auch Geld aus Brüssel, dies in Form einer Personalkostenübernahme. Zwei Jahre lang wird die Stelle eines Technischen Projektleiters aus Leader-Mitteln (Entwicklung ländlicher Raum) mitfinanziert.

Wesentlich am Antragsverfahren beteiligt gewesen sei die Abteilung Dorf- und Regionalentwicklung der Kreisverwaltung, für die Brigitte Lachnit dabei war, heißt es in der Mitteilung. Der Zuschuss betrage rund 102 000 Euro und decke damit rund 60 Prozent der Personal- und Sachkosten ab. Für den Rest komme die Brenergo selbst auf, schreibt die Oreg. Zum ersten Mal außerhalb der Interessengemeinschaft Odenwald (IGO) sei eine Personalstelle mit Leader-Mitteln gefördert worden. Aufgabe der IGO ist es, das Leader-Fördergebiet Odenwald zu betreuen und die Mittel entsprechend zu verwenden.

Die neue Personalstelle soll vorrangig die Kommunen darin unterstützen, Gebiete zu erschließen, die technisch unterversorgt sind und in denen auch kein privater Investor für die nötigen Verbindungen sorgt.

Beratung: Besuch von einer anderen Ministerin erhielt die evangelische Gemeindebücherei in Mümling-Grumbach. Kulturministerin Angela Dorn lobte auf ihrer Sommertour durch Hessen das Engagement des ehrenamtlichen Teams mit der Aufnahme in das Landesprogramm »Land Kultur Perlen«. »Mit viel Fleiß und Herzblut und angesichts der Pandemie auch Durchhaltevermögen betreiben Sie ein Angebot, das vor allem Kinder und Jugendliche für das Lesen begeistert«, wird die Ministerin in einer Meldung zitiert. Träger des Programms ist die Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen (LKB). Das Team von »Land Kultur Perlen« berät Kulturschaffende und weist den Weg zu Fördermöglichkeiten. Der Odenwaldkreis gehöre zu den sogenannten Fokuslandkreisen im ländlichen Raum, heißt es in der Meldung.

Markierung: Der Odenwaldkreis beteiligt sich an der Aktion »Gelbes Band« des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Gesucht werden Bäume, die der Allgemeinheit zur Ernte freigegeben werden können. Gemeldete Bäume werden während des Aktionszeitraums vom 29. September bis 6. Oktober mit einem gelben Band gekennzeichnet. Gleichzeitig werden die Standorte auf einer Karte eingetragen, die auf der Kreishomepage eingestellt wird. Ziel der Aktion ist es, der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzutreten. Bis zum 17. September können Bäume, die im Odenwaldkreis stehen und die sich in eigenem Besitz befinden (Eigentum oder Pacht) gemeldet werden. Rechtzeitig zum Aktionszeitraum werden die gelben Bänder zugeschickt, so dass sie an den Bäumen angebracht werden können.

Anmeldung und Infos: Moritz Hallstein (Tel. 0 60 62 70 18 16; E-Mail m.hallstein@odenwaldkreis.de) oder Markus Linkenheil (Tel. 0 60 62 70 108, E-Mail m.linkenheil@odenwaldkreis.de).

Beruhigung: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 13 (Stand Donnerstag) und durchschnittlich einer Neuinfektion am Tag bleibt die Infektionslage im Odenwaldkreis auf einem stabil niedrigen Niveau. Der Infektionssaldo ist binnen einer Woche von 23 auf 17 gesunken. Auf den Stationen des Gesundheitszentrums in Erbach wird aktuell kein Corona-Patient betreut; in Kliniken außerhalb des Kreises sind es zwei Patienten.

Im Odenwaldkreis wurden bisher rund 99 400 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht, davon 67 000 im Erbacher Impfzentrum. Derzeit sind insgesamt knapp 53 400 Odenwälder einmal und 44 300 zweimal geimpft. Zudem sind 1741 Personen geimpft, die für den vollständigen Schutz aufgrund des Impfstoffs nur einen Piks benötigen.

MANFRED GIEBENHAIN