Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gigabit-Glasfaser für ganz Niedernberg

Anbieter stellen ihr Konzept zur Digitalisierung des Ortsgebiets vor

Niedernberg 26.10.2022 - 17:15 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

So sieht der Glasfaser-Kabelverbund aus, der in Niedernberg bis in die Häuser gelegt wird.

Im Jahr 2020 habe die Telekom damit begonnen, die Gewerbe- und Industriegebiete auf eigene Kosten ohne staatliche Fördermittel oder Zuschüsse durch die Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Voraussetzung war, dass 30 Prozent der Gewerbetreibenden solche Anschlüsse beauftragt hatten. Diese Vorgaben wurden erfüllt, der Ausbau wurde bis Juni 2022 fertiggestellt.

Jetzt soll auch das restliche Ortsgebiet mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Drei Unternehmen wollen einen eigenständigen Ausbau durchführen, sollten sie eine ausreichende Unterstützung bekommen oder einfach ausbauen wollen. Sie nutzten die Gemeinderatsitzung, um ihre Konzepte und deren Umsetzung zu erläutern.

Jürgen Katzer vom Büro IK-T, der für die Gemeinde die Markterkundung durchgeführt hatte, erklärte zu Beginn der Beratung noch einmal die Vorteile von Glasfaseranschlüssen. Die bisherigen Netze seien aktuell so aufgebaut, dass bis zum Verteilerkasten häufig Glasfaser verlegt wurde, aber von dort in der Regel kupferbasierte Leitungen in die einzelnen Gebäude als Hausanschlüsse. Nachteil dieser Kupferleitungen sei, dass die nutzbare Bandbreite nachlasse, je weiter der Hausanschluss vom Verteilerkasten entfernt sei. Technische Weiterentwicklungen erhöhten zwar die Bandbreiten, jedoch zulasten der Reichweite. Bei Glasfaser sei dieser Effekt vernachlässigbar. Es stehe auch bei vielen Kilometern eine gleichbleibende Bandbreite zu Verfügung.

Alle drei Anbieter müssen also Kabelleitungen durch den gesamten Ort bis in die Häuser neu verlegen oder vorhandene nutzen, sollten sie darauf zugreifen dürfen. Die sonstige benötigte Infrastruktur ist für alle Anbieter die gleiche. Im Wesentlichen bestehen die Unterschiede daher in dem geplanten Zeitpunkt der Realisierung und den Tarifen. Zunächst hatte sich die Entega Medianet einen zeitnahen eigenständigen Ausbau signalisiert. Sie gehen von rund 2000 Wohn- und 200 Geschäftseinheiten aus und könnten bereits im ersten Quartal 2023 mit dem Ausbau beginnen. Sie rechnen mit einer Ausbauzeit von zwei Jahren. Als Einziges der vorgestellten Unternehmen bieten sie zusätzlich neben Internet und Telefonie auch Ökostrom zu Flatrate-Preisen an.

Das Unternehmen Glasfaser Plus geht ebenfalls von gut 2200 Ausbau-Haushalten und einer Quote von 96 Prozent aus. Als Ausbauzeitraum haben sie 2024 vorgesehen.

Glasfaser Direkt gehe so vor, dass sie das Interesse aller Bürger am Glasfaserausbau sammeln, und wenn sich eine ausreichende Anzahl Bürger zum Wechsel entschieden habe, beginnen sie zu planen und führen dann schrittweise die Verlegung ihres Glasfasernetzes von den Hauptverteilern bis in die Häuser durch.

Die Fraktionen haben jetzt Zeit, die Angebote der Firmen zu prüfen um dann bei einer der nächsten Sitzungen das Thema abschließend beraten zu können.

Christel Ney