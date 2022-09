Gewerbepark Odenwald feiert 25-jähriges Bestehen

Neckar-Odenwald-Kreis 20.09.2022 - 15:59 Uhr < 1 Min.

Der Interkommunale Gewerbepark Odenwald (IGO) bei Buchen besteht seit 25 Jahren. Rund 40 Firmen haben sich dort angesiedelt.

Wirtschaft:Der Interkommunale Gewerbepark Odenwald (IGO) in Buchen feiert am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Ideengeber Josef Frank war im Jahr 1997 Buchener Bürgermeister. Er sagte, damals sei das Industriegebiet in Buchen voll gewesen. Da das Land Zuschüsse nur noch für interkommunale Gewerbegebiete vergab, fragte er bei den Nachbargemeinden Limbach und Mudau an. Die drei Kommunen gründeten einen Zweckverband, an dem Buchen zu 60, die beiden anderen Gemeinden zu jeweils 20 Prozent beteiligt sind. Inzwischen haben sich im IGO rund 40 Unternehmen angesiedelt, die etwa 500 Menschen Arbeit bieten. Am Samstag feiern dieses Jubiläum viele der dort ansässigen Firmen mit offenen Türen und Sonderaktionen.

Bürgerbegehren:Eine Bürgerinitiative hat in Hardheim ein Bürgerbegehren in die Wege geleitet. Dazu hat sie 610 Unterschriften von wahlberechtigten Hardheimern gesammelt und an Bürgermeister Stefan Grimm übergeben. Das Begehren richtet sich gegen den Gemeinderatsbeschluss, auf dem Kurt-Schmider-Platz am Erfapark Kurzzeitparkplätze einzurichten. Der Rat kann den Beschluss zurückziehen oder die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens prüfen, berichteten die Fränkischen Nachrichten.

Feste: Die beiden Feste Laurentiusmarkt in Mudau und Lichderfescht in Walldürn litten unter dem teils regnerischen Wetter. Wie Besucher des Mudauer Fests berichteten, war der Laurentiusmarkt vor allem am Samstagabend sehr gut besucht. Die Menschen trafen sich zum zwanglosen feiern. Laut einem Bericht in den Fränkischen Nachrichten schreckte dagegen das kühle und regnerische Wetter viele Menschen von einem Besuch ab. Außerdem mussten einige der für den vergangenen Freitag und Samstag angekündigten Programmpunkte abgesagt werden. Die Veranstalter sprachen trotz des gegenüber dem Vorjahr schwächeren Besuchs von einem halbwegs erfolgreichen Verlauf.

Martin Bernhard