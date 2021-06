Gewaltige Erdbewegungen entlang der B 47 bei Amorbach

Aufwendiges Vorhaben dient Trinkwasserschutz - Kosten knapp sechs Millionen Euro

Amorbach 15.06.2021 - 16:43 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Projektleiter Thomas Nagel nimmt die Arbeiten an einem der beiden neuen Kanäle in Augenschein. Eingriff in die Landschaft: Die B 47 zwischen Amorbach und Boxbrunn wird umgebaut. Die Maßnahme dient dem Schutz des umliegenden Trinkwasserschutzgebiets vor ?auslaufendem Öl oder Kraftstoffen nach Unfällen. Eingriff in die Landschaft: Die B 47 zwischen Amorbach und Boxbrunn wird umgebaut. Die Maßnahme dient dem Schutz des umliegenden Trinkwasserschutzgebiets vor ?auslaufendem Öl oder Kraftstoffen nach Unfällen.

Die gewaltigen Erdbewegungen auf diesem Teilstück zeigen, warum Bauarbeiten noch bis Sommer kommenden Jahres dauern werden und warum die B 47 seit Mitte Mai für den Verkehr komplett gesperrt ist. Auf 2,1 Kilometer Länge wird die Bundesstraße auf beiden Seiten Beton-Gleitwände erhalten und zu einem wasserdichten »Trog« ausgebaut.

Straße liegt im Schutzgebiet

»Damit verhindern wir, dass nach Unfällen Öl oder Benzin ins Erdreich eindringt und das Trinkwasser verunreinigt«, erklärt Projektleiter Thomas Nagel vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg das Vorhaben. Unterhalb der Straße liegt die Otterbachquelle, aus der die Stadt Amorbach 80 Prozent des Trinkwassers für die Kernstadt und das Wochenendgebiet Amorhof bezieht.

Bei vielen Autofahrer der Region und vor allem bei den von der Umleitung betroffenen Bewohnern der Orte Weckbach und Vielbrunn hatte die lange Bauzeit für die angekündigte »Fahrbahnerneuerung« Unverständnis ausgelöst. Die Umleitungsstrecke ist für die vielen schweren Lastwagen in weiten Teilen zu schmal.

Umleitung durchs Ohrnbachtal

Und an den Wochenenden ist jetzt das Ohrnbachtal wieder Magnet für Motorradfahrer, die durch den Odenwald kurven. Dabei war man Lastwagen und Motorradlärm in Weckbach und Vielbrunn nach monatelanger Umleitung wegen Erneuerung der Ortsdurchfahrt Boxbrunn gerade erst losgeworden.

Thomas Nagel ist sich des Problems bewusst. Im Vorfeld habe das Bauamt das Gespräch mit den Bürgermeistern gesucht und zur Sicherheit der Fußgänger wurde eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometern auf beiden Ortsdurchfahrten angeordnet. Eine weiträumige Umleitung des Schwerverkehrs habe man diskutiert, aber zunächst verworfen. »Wir beobachten die Situation aber und können da bei Bedarf auch noch nachsteuern«, sagt Nagel. Einzig wirksames Mittel sein dann aber die Sperrung der Umleitungsstrecke für Lastwagen über 7.5 Tonnen.

Zusätzlich sei es gelungen, mit dem Stuttgarter Unternehmen Wolf & Müller einen leistungsstarken Generalunternehmer zu finden und die ursprünglich angesetzte, noch längere Bauzeit um einige Monate zu verkürzen. »Die Firma ist mit viel Personal und Maschinen vor Ort, es tut sich richtig was«, sagt Nagel.

Tatsächlich befehligt Wolf & Müller-Bauleiter Uwe Helmig gerade gleich mehrere Baukolonnen. Fünf Bagger, zwei spezielle Muldenkipper und anderes Großgerät sind im Einsatz.

Der Ausbau der Strecke nach sogenannten Ristwag-Vorgaben (Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten) ist aufwendig. Für das Aufstellen der Betongleitwände muss die Straße verbreitert werden. Dazu sind sowohl auf der Berg- als auch auf der Talseite größere Eingriffe erforderlich. »Wegen der sehr schwierigen Topographie brauchen wir an einer Stelle sogar eine rund 100 Meter lange, vier Meter hohe Stützmauer«, erklärt Nagel.

Fahrbahn verbreitert

Zwischen den Betonwänden wird die Fahrbahn künftig 7,50 statt bisher 6,80 Meter breit sein. Dazu müssen auf vielen hundert Metern die Böschungen verbreitert und stabilisiert werden: Schicht um Schicht wird in den sandigen Grund ein Kalk-Zement-Gemisch eingefräst.

Im Ristwag-Bereich darf von der Fahrbahn kein Oberflächenwasser ins umliegende Gelände gelangen. Deshalb werden die Gleitwände so abgedichtet, dass die Fahrbahn eine offene Rinne darstellt, die über einen Kanal entwässert wird. Der mündet unterhalb des Trinkwasserschutzgebiets in ein Regenrückhaltebecken mit vorgeschalteten Schmutz- und Ölabscheidern. Der Bau dieses Beckens mit einem Fassungsvermögen von rund 900 Kubikmetern hat ebenfalls bereits begonnen.

Für das oberhalb der Straße anfallende Hangwasser wird noch ein zweiter Kanal gebaut. Dieses unbelastete Wasser wird durch vorhandene Durchlässe unter der Straße durchgeleitet und darf wie bisher im Gelände versickern.

Schutzzone erweitert

Bei der kostspieligen Nachrüstung der B 47 habe das Bauamt keinen Spielraum, erklärt Nagel. Zwar gebe es das Schutzgebiet schon länger, doch sei es 1989 relativ willkürlich festgesetzt worden. Erst 2009 und 2010 folgten in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt genauere Untersuchungen, bei denen festgestellt wurde, dass der Einzugsbereich für die Otterbachquelle über die Bundesstraße hinaus reicht. Die Schutzzone musste erweitert werden und wurde vor rund zwei Jahren festgesetzt. Darauf folgten dann die Planungen und das Genehmigungsverfahren für den Straßenausbau.

Kurve begradigt

Weil sich die B 47 auf dem gesamten Teilstück bis Boxbrunn in einem »sanierungswürdigen Zustand« befand, wird auf der gesamten Länge der Oberbau erneuert. »Wir hatten starke Verdrückungen, Risse und Aufplatzungen«, so Nagel. Mit der Erneuerung der Fahrbahn werden auch vier enge Kurvenbereiche etwas begradigt.

Dabei wird die umstrittene eingefräste Mittelrille mit den Markierungsnägeln entfernt. Die waren angebracht worden, um ein Überfahren der Mittellinie durch Motorradfahrer zu verhindern, hatten aber nach Auswertung durch das Bauamt keine messbaren positiven Effekte auf Verkehrssicherheit und Unfallzahlen.

Die Kosten für Ausbau und Sanierung trägt der Bund; dank einem laut Nagel günstigem Ausschreibungsergebnis liegen sie rund eine halbe Million unter den ursprünglich veranschlagten 6,5 Millionen Euro.

GEORG KÜMMEL