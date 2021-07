Projekt »Faustlos« an Kindergärten und Schulen im Landkreis soll friedliches Zusammenleben verbessern

Gewalt mit aller Macht entgegentreten

Das Logo der Frederik und Luca-Stiftung - Friedliches Leben - Ohne Gewalt.

Auch im Landkreis Miltenberg gibt es seit kurzem ein Gewaltpräventionsprogramm.

Möglich gemacht hat das die »Frederik und Luca-Stiftung Friedliches Leben - Ohne Gewalt«, die ihren Sitz in Elsenfeld hat. Die Stiftung unterstützt Initiativen, die sich für ein friedliches Miteinander, Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft, Bildung und Erziehung in Jugendalter, Zivilcourage und Gewaltprävention engagieren. Georg Ballmann, Vorsitzender der Stiftung, hat sich zusammen mit den Verantwortlichen des Landratsamtes Miltenberg zum Ziel gesetzt, bis Ende nächsten Jahres 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergärten und Grundschulen im Landkreis Miltenberg zu schulen.

Die ersten Schulungen in Elsenfeld fanden bereits statt. Andreas Schick vermittelte in zwei Tagen 50 Personen die Inhalte. Mit dem wissenschaftlich fundierten Präventionsprogramm sollen Kindern auf altersgerechte Weise Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut vermittelt werden.

Positiv über das Projekt äußerten sich auch Elsenfelds Bürgermeister Kai Hohmann und Landrat Jens Marco Scherf, die sich über den Start des Schwerpunktprojektes freuen. Auch die Sparkasse ist überzeugt davon. Sparkassen-Vorstand Thomas Feußner stellte einen Betrag von 2500 Euro zur Verfügung. Bis Ende des Jahres sind noch sechs weitere Schulungen in Kindergärten, Horten und Grundschulen vorgesehen.

»Je früher desto besser« Das Präventionsprogramm »Faustlos« soll schon im Kindergartenalter gegen Gewalt sensibilisieren. Unser Mitarbeiter Martin Roos sprach mit dem Psychologen und Projektentwickler Andreas Schick (Foto: Alexander Ginter): »Herr Schick, was verbirgt sich hinter dem Programm »Faustlos?« »Faustlos ist ein Programm zur gezielten und langfristigen Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen. Gefördert werden Empathie, Impulskontrolle und der konstruktive Umgang mit Ärger und Wut. Das sind genau die Kompetenzen, die aggressiven Kindern häufig fehlen«. »Warum macht es Sinn, sich bereits im Kindergarten mit der Gewaltprävention zu beschäftigen?« »Die goldene Regel »je früher, desto besser« gilt auch bei der Vorbeugung von Gewalt. Wenn Kinder schon ganz früh lernen, wie sie kompetent und gewaltlos mit Konflikten umgehen, dann werden diese Kompetenzen zu einem natürlichen Teil ihres Verhaltensrepertoires, die ganz selbstverständlich angewandt werden«. »Wie wird das Projekt umgesetzt?« »Faustlos startet im Idealfall mit der Schulung eines gesamten Kollegiums einer Einrichtung wie Schulen oder Kindergärten. Im Anschluss an die Schulung arbeiten die so fortgebildeten Personen dann mit den Faustlos-Materialien. Diese werden als wöchentlich stattfindende Lektionen in den Schul- oder Kindergartenalltag integriert und so zu einem festen Bestandteil der pädagogischen Arbeit.«