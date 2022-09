Gesundheitszentrum Odenwald: Drohende Insolvenz abgewendet

Mit ähnlich weitreichenden Beschlüssen hat der Kreistag am Montag neben dem ebenfalls hilfsbedürftigen Odenwälder Schlachthof weitere Themen, darunter die Folgen der Kostenexplosion, behandelt:

Umformierung: Die Odenwald Schlachthof Bauträger Gesellschaft wird schon bald ein rein von kommunalen Gesellschaftern dominiertes Unternehmen sein. Dabei handelt es sich allerdings nur um die Immobilie, die sich am Ortsrand von Brensbach befindet. Betrieben wird der letzte im südhessischen Raum verbliebene Schlachthof von einer anderen Gesellschaft, die die Gebäude von der Bauträgergesellschaft gepachtet hat. Mit einem einstimmig herbeigeführten Grundsatzbeschluss hat der Kreistag grünes Licht für den Erwerb der Anteile von privaten Gesellschaftern gegeben, mit dem Ziel, dass die beiden Nachlandkreise Darmstadt-Dieburg und Odenwald die Bauträger Gesellschaft je zur Hälfte abbilden. Auf diesem Weg soll der Investitionsstau, eine stärker an Regionalität orientierte Praxis und dazu mehr Tierwohl in den Betrieb einfließen. Kurzfristig seien hierfür 150.000 bis 200.000 Euro erforderlich; mittelfristig ein Finanzbedarf im siebenstelligen Bereich.

Höherverschuldung: Die von allen Seiten in Bewegung gesetzte Kostenlawine rollt auf den noch nicht genehmigten Haushalt des Odenwaldkreises zu. Landrat Frank Matiaske (SPD) hat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause eine Nachplanung zum bereits verabschiedeten Haushalt vorgelegt. Mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag von 5,7 Millionen Euro wird das Defizit um rund 1,7 Millionen höher ausfallen, als noch zu Beginn des Jahres angenommen wurde. Der Genehmigungsbehörde wird nun eine überarbeitete Version vorgelegt, die zusätzliche Kostensteigerungen auf nahezu allen Gebieten vorsieht. Die Neufassung des Haushalts wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, ÜWG und FDP mehrheitlich angenommen. CDU und Grüne stimmten dagegen; die anwesenden drei fraktionslosen Abgeordneten enthielten sich der Stimme. Im Kern wird eine spürbare Entlastung eingerechnet, ohne die allein in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro mehr Ausgaben fällig wären. Dabei handelt es sich um einen Antrag auf Ratenpause des jährlichen Eigenbeitrags zum Entschuldungsprogramm »Hessenkasse«, an dem der Odenwaldkreis seit 2018 profitiert. Der Antrag sieht vor, auch in den drei folgenden Jahren jährlich etwas mehr als 2,4 Millionen Euro auszusetzen.

Veräußerung: Nach zehn Jahren hat der Kreistag sich mit den Stimmen aller Abgeordneten, mit Ausnahme der fraktionslosen Linken Marlene Wenzl (Die Linke), von der Beteiligung an einer Windkraftanlage verabschiedet. Damit hat das Parlament einen Schlussstrich unter die schon länger diskutierte Absicht gezogen, sich vom sogenannten Windrad 07 im Windpark Hainhaus zu trennen. Dieser Rotor befindet sich noch vollständig in kommunaler Hand und hat in der Summe ein Defizit von mehr als einer Million Euro erwirtschaftet. Mit dem vorgesehenen Verkauf einher geht die Veräußerung der Windpark Hainhaus Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft der Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg). Der Vertrag mit dem nicht namentlich genannten Käufer sieht die Übernahme der Gesellschafterdarlehen von 453.724,80 Euro und den Kommanditanteil in Höhe von 75.235,77 Euro vor, was einen Verkaufserlös von rund 529.000 Euro erzielen wird. Zuvor haben die Gremien der zwei weiteren Gesellschafter, die Gemeinde Lützelbach (wie die Oreg, beteiligt zu 45 Prozent) und die Energiegenossenschaft Odenwald (beteiligt zu zehn Prozent), ihre Zustimmung zur gemeinsamen Veräußerung gegeben.