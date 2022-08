Gesundheitsamt impft gegen Gelbfieber

Medizin: Termine telefonisch vereinbaren

Miltenberg 17.08.2022 - 15:05 Uhr < 1 Min.

Beim Gelbfieber handelt es sich laut Mitteilung der Behörde um eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die jährlich schätzungsweise 30.000 Todesfälle verursacht. Übertragen würden die Viren durch Mücken, die in 34 afrikanischen sowie 13 mittel- und südamerikanischen Ländern vorkommen. Da die Erkrankung für Nichtgeimpfte in bis zu 60 Prozent der Fälle tödlich ende, sei die Gelbfieberimpfung vor allem Besuchern Afrikas, aber auch Süd- und Mittelamerikas angeraten. Die Impfung werde in vielen Ländern nach Aufenthalt in einem Gelbfiebergebiet oder bei Einreise in ein Land mit Gelbfiebergebieten auch vorgeschrieben. In diesen Ländern muss man laut Landratsamt einen internationalen Impfausweis vorlegen, in dem eine mindestens zehn Tage alte Gelbfieberimpfung verzeichnet ist.

Eine Impfung sei ausreichend, um lebenslang vor Gelbfieber geschützt zu sein. Innerhalb von 30 Tagen bilde sich bei 99 Prozent aller Geimpften der vollständige immunologische Schutz aus. Auch wenn 2016 die Internationale Gesundheitsvorschrift, die eine einmalige Gelbfieber-Impfung vorsieht, in Kraft getreten ist, so empfiehlt es sich dennoch, sich bei Reisen in Länder mit Gelbfieber-Impfvorschriften (auch Transit) über die jeweiligen aktuellen Vorschriften zu informieren, teilt das Landratsamt abschließend mit.

