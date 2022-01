Gesundheitsamt: Coronaregelneigenverantwortlich beachten

Pandemie: Was zu tun ist bei positivem Testergebnis

de - Sonderseiten Coronavirus, Positiver Corona-Test - Was tun?) zu beachten, sich eigenverantwortlich in die Isolation zu begeben und diese ebenso unter Beachtung der Vorgaben wieder zu verlassen.

Demnach müssen sich Betroffene mach einem positiven Antigen-Test unverzüglich in Isolation begeben und das Schnelltest-Ergebnis mittels, in diesem Falle kostenfreien PCR-Test überprüfen lassen, heißt es in der Mitteilung. Einen Termin an der Teststrecke in Miltenberg kann man unter https://www.terminland.de/lra-mil buchen und soll als Grund »PCR-Test nach positivem Antigen-Test« auswählen. Zum Test sind die positive Testkassette in einem verschlossenen Beutel sowie ein Ausweisdokument mitzubringen.

Nach einem positiven PCR-Test wird die Isolation fortgesetzt. Aufgrund der hohen Fallzahlen kann das Gesundheitsamt die positiv Getesteten nur mit Zeitverzögerung kontaktieren. Die Betroffenen erhalten eine Info-Mail mit einen Link zu einem Web-Formular mit der Bitte, dieses zeitnah auszufüllen und an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Nach Erhalt des ausgefüllten Formulars erfolgt ein individueller Kontakt telefonisch oder per E-Mail.

Die Dauer der Isolation beträgt zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers bei Beschwerdefreiheit beziehungsweise ab Symptombeginn. Ist man nach sieben Tagen symptomfrei, kann man sich an der Teststrecke in Wörth oder bei anbietenden Apotheken freitesten. Das negative Ergebnis muss per Mail an infektionsschutz@lra-mil.de übersandt werden. Selbsttests sind nicht zulässig.

Sollten am Ende der Quarantäne noch Symptome bestehen oder der PCR- oder Antigenschnelltestbefund nicht negativ sein, muss die Person weiter in Isolation verbleiben und das Gesundheitsamt per E-Mail (entlassungen@lra-mil.de) kontaktieren.

IDas Landratsamt beantwortet weitere Fragen unter Tel. 09371 501-716

