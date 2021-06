Gesundes Frühstück und Online-Training

Dominik Klein, Handballweltmeister aus Obernburg. Selfie: Dominik Klein

Danach fahre ich in den Sommertagen mit dem Fahrrad zwölf Kilometer weit zur Arbeit in das Haus des Sports zum Handballverband. Ich nutze die Zeit zum Intervall-Training. Einmal pro Woche gehe ich in den Kraftraum, um ein paar Gewichte zu stemmen. Das Beste kommt am Montag und Mittwoch. Da trainiere ich dann bei meiner Schwester im Online-Training.«

ro