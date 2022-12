Gesunde Mahlzeiten in der Kita am Beispiel des Evangelischen Kindergartens in Erlenbach

Serie "Kitas im Fokus"

Gemeinsam essen in der »Schlemmerstube«: Das wird in der Evangelischen Kita in Erlenbach groß geschrieben. »Viel wichtiger als das Gericht selbst ist das soziale Miteinander«, sagt Leiterin Silke Buhleier.

Zwischendurch kommt eine Erzieherin herein und fragt, ob schon alle Kinder beim Essen waren. Was sich wie ein Taubenschlag anhört, ist der Speisesaal des Evangelischen Kindergartens in Erlenbach. »Schlemmerstube« wird er liebevoll genannt und ist fest in der Hand von Küchenleiterin Irina Bösel. Das Besondere am Essen in der Einrichtung: Es gibt Vollverpflegung aus der Frischeküche für alle Kinder - niemand muss eine Brotdose mitbringen.

Mandarinen und Müsli

Die Schlemmerstube neben der hochmodernen Küche ist mehr als nur Essensraum. Von 7 bis 9.30 Uhr steht ein Büffet für die knapp 60 Kindergartenkinder bereit, die zwölf Krippenkinder essen ein Pendant in ihrem Gruppenraum. Klein geschnittene Brote mit Marmelade, Tomatenaufstrich, Butter, Gurkenscheiben, Trauben, Mandarinen und Müsli stehen zur Selbstbedienung bereit. Die Kinder strömen in den Raum, wie es ihnen passt und sie Hunger haben. Sie füllen sich die Teller selbstständig, setzen sich an die niedrigen Tische und genießen die Atmosphäre, plaudern.

Irina und Küchenfee Petra Dominik sind immer dabei. Sie werkeln in der Küche, bewundern Pullis mit der Disney-Eiskönigin Elsa darauf, schieben Müslischalen von Tischkanten weg und fragen, ob es vielleicht doch ein Schluck Milch sein darf. Sie kennen die Kinder, wissen um Besonderheiten.

Viel Bio, keine Tiefkühlkost

Um 9.30 Uhr wird der Raum geräumt. »Aber bei uns hungert niemand«, lacht die gelernte Erzieherin und Hauswirtschafterin Bösel. Es kommen immer wieder Kinder an das große Guckfenster, die ein oder andere Scheibe Brot wird auch zwischen den Essenszeiten herausgereicht. Die Haubenspülmaschine läuft auf Hochtouren und die Vorbereitungen fürs Mittagessen starten. Nudeln mit Tomaten-Orangen-Soße stehen auf dem Speiseplan. »Nicht jedes Kind mag Nudeln«, sagt Bösel, während sie Zwiebeln und passierte Tomaten aus dem gut sortierten Vorratsraum holt.

Bevor die Kinder gemeinsam zu Mittag essen, präsentiert Küchenleiterin Irina Bösel die Zutaten der Mahlzeit.

Tiefkühlprodukte kommen nicht auf den Tisch, alle Zutaten bekommt der Kindergarten regional, viele in Bioqualität - Obst und Gemüse vom Klingenberger Kastanienhof, viele der anderen Lebensmittel aus dem Erlenbacher Bioladen Kraut und Rübe, die Nudeln liefert das Großheubacher Unternehmen Repps. Für die tägliche Küche kauft die Kita zudem Bioprodukte in örtlichen Supermärkten ein.

Gleiche Chancen bei der Ernährung

»Nachhaltigkeit und Ökologie sind uns sehr wichtig, wir wollten in dem Kindergarten unbedingt eine Frischeküche«, erklärt Silke Buhleier. Sie ist die Leiterin des Kindergartens, der erst im September 2021 eröffnet wurde - von Anfang an mit dem Vollverpflegungskonzept, das für jedes Kind monatlich 100 Euro kostet. Träger ist die evangelische Kirche. »Alle Mitarbeiter stehen hinter dem Konzept. Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder hier von Anfang an an frische und gesunde Küche gewöhnt werden und im Punkt Ernährung gleiche Chancen haben«, ergänzt sie.

»Viele Kinder wachsen ungesund auf«, sagt sie mit nachdenklichem Blick. Gibt es in der Einrichtung selbstgeschnittene Kita-Pommes aus ganzen Kartoffeln statt Tiefkühl-Pommes aus der Tüte und zuckerfreie Haferpops, ist das ein wichtiger Grundstein für die Gesundheit und die Lebensgewohnheiten der Kleinen.

»Aber wir verurteilen die Essensgewohnheiten zuhause in keinem Fall«, sagt Irina Bösel, die nach Jahrzehnten im Kindergarten ihre Hauswirtschafterausbildung gemacht und in der Kita ihre erste Anstellung in einer Küche gefunden hat. Sie kocht leidenschaftlich gern mit frischen Produkten, probierte in er Anfangszeit viele Gerichte aus und weiß nun um »Ankerlebenmittel«, die den Kindern eine gewisse Sicherheit geben und ihnen nicht zu viel zumuten. Sie freut sich, dass sie bisher alle Kinder »an den Tisch bekommen hat«. Und wenn die Kinder die Soße mit vielen passierten Gemüsesorten essen, schüchterne Kinder nach gewisser Zeit den Zugang gar zu Brokkoli und Co. finden.

Alle Komponenten einer Mahlzeit stehen getrennt auf den Tischen. Jeder nimmt sich, was er mag.

Nicht jedes Kind mag Nudeln

Geschult wurde das Team vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern - Rezepteordner und Onlinetool mit Check des Speiseplans inklusive: Ist genug Calcium enthalten? Gibt es maximal einmal die Woche Fleisch? Wie sieht es mit den Vitaminen aus? »Am Anfang habe ich viele Rezepte ausprobiert«, erinnert sich Bösel. Mittlerweile hat sie einen Ordner mit etablierten Rezepten. Wichtig dabei: Sie hat die Kinder im Blick. »Es geht um so viel mehr als ums Essen, eigentlich ist es nicht so wichtig, was es zu essen gibt.« Da nicht jedes Kind Nudeln mag, kocht sie Kartoffeln zu den vier Kilogramm Nudeln.

»Ich koche es für euch, wenn es euch nicht schmeckt, koche ich es nicht mehr«, sagt sie dem Nachwuchs deutlich. Da in vielen Kulturen Brot zum Tunken üblich ist, gibt es oft Vollkornbaguette zum Essen und wer das Hauptgericht nicht probieren mag, bekommt ein Brot. Doch auf dem Tisch steht immer eine kleine Probierschüssel vom Hauptgericht.

Mutige Kinder probieren zuerst

Fischburger, Wraps und Suppen zum Selbstzusammenstellen sind beliebte Gerichte. Sahne wird oft durch Kokosmilch ersetzt, das pflanzliche Geliermittel Agar Agar ersetzt Gelatine, Agavendicksaft Honig, Schweinefleisch wird gar nicht erst angeboten. »Niemand wird zum Probieren gezwungen«, erzählt Bösel, aber auf den ein oder anderen Trick greift sie schon zurück. »Ich weiß genau, wer gerne Neues probiert.« Also lässt sie die mutigen Kinder probieren, dann ziehen die anderen eher nach.

Petra Dominik (rechts) unterstützt Küchenleiterin Irina Bösel. Frische Kost macht Arbeit.

Auch die Sitzordnung beim Mittagessen ist alles andere als zufällig: Vielprobierer sitzen neben Wenigprobierern, Vorschüler dürfen auch mal die Essensausgabe am Tisch übernehmen, wer viel Hilfe braucht, wird neben die Erzieher gesetzt. Die Kinder werden beim Schnippeln einbezogen, bekommen die Komponenten einzeln auf den Tisch gestellt, dürfen riechen und auch mal mit dem Finger in die Soße langen. Vor dem Essen erklärt und zeigt Bösel alle Einzelteile eines Gerichts, erklärt, welches Gemüse sich in der Soße versteckt. Essen wird zum Erlebnis für alle Sinne.

Wenig Zucker und Salz

»Viel wichtiger als das Gericht selbst ist das soziale Miteinander«, betont auch Kita-Leiterin Buhleier. »Hier bekommen alle Kinder mindestens zwei gesunde, frische Mahlzeiten am Tag.« Die Erzieher sitzen mit an den Tischen und essen mit. Zucker- und salzarme Ernährung hat sich die Einrichtung auf die Fahne geschrieben. »Nutella gibt es hier einfach nicht und die Kinder akzeptieren das«, erzählt Bösel.

Die Eltern fragen immer wieder begeistert nach, wie sie es schaffen, dass die Kinder alles essen. »Ich mache eigentlich gar nichts Besonderes«, meint die Küchenchefin bescheiden, während sie von Ernährungsführerscheinen für die Vorschüler, von Kochkursen für die Eltern und der Optimierung des Speiseplans spricht - und ganz nebenbei erklärt, dass der Gurkensalat unbedingt mit geraspelten Gurken gemacht werden müsse. »Scheiben mögen die Kinder nur zum Frühstück.«

Alle Serienteile finden sich im Dossier unter https://www.main-echo.de/kitas.

Lisa Rüd

Hintergrund: Vollpension In der Evangelischen Kita Erlenbach bekommen die Kinder für 100 Euro im Monat Frühstück und warmes Mittagessen. Bleiben die Kinder nachmittags länger da, bekommen sie auch noch einen Nachmittagssnack. Abbestellen ist nicht möglich, auch bei Krankheit wird kein Essensgeld zurückbezahlt. Die Eltern erfahren erst beim Abholen, was es zu essen gab. Im Schnitt hat die Kita fünf Euro pro Tag und Kind zur Verfügung. »Damit liegen wir preislich im Mittel«, erklärt Kita-Leiterin Silke Buhleier. Ob sie die Preise langfristig halten können, ist nach so kurzer Zeit noch ungewiss. Die Einrichtung hat erst im September 2021 geöffnet. Eine Auswertung steht noch aus.

Eine Besonderheit des Vollpensionsangebots: Auch der Geburtstag eines jeden Kindes wird mit Essen ausgestattet. Aus einer Liste mit Gerichten wie Gurkenkrokodil, Zitronenkuchen und Kinderbowle dürfen Eltern und Kinder etwas für den Festtag wählen, was durch das Küchenpersonal vorbereitet wird. Das ist toll für alle: Alle Kinder haben dieselben Voraussetzungen, die Gerichte sind zuckerarm und die Eltern haben damit keine Arbeit. (lir)