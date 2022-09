Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bäcker in der Region haben Existenzangst wegen steigender Energiepreise

"Hof­fe, dass ich den Herbst über­ste­he"

Amorbach 22.09.2022 - 10:47 Uhr 3 Min.

Bäcker Stefan Weigand aus Elsenfeld klagt über eine Kostenexplosion.

Die Zeiten im Bäckerhandwerk seien schon immer stark schwankend gewesen, räumt der Elsenfelder ein. So sei 2019 ein »außergewöhnlich gutes Jahr« gewesen. Und 2020 hätte er seinen Mitarbeitern Corona-Prämien in Höhe von 18.000 Euro ausbezahlen können.

Preis beim Brot angehoben

Doch jetzt explodierten die Preise. Rohstoffe wie Gewürze und Margarinen kosteten »jede Menge mehr«. Weigand befürchtet auch, dass sein Müller um 40 Prozent aufschlagen wird. Im Verkaufsraum habe er aber die Preise für Brötchen und Feinbackwaren bewusst nicht angepasst. »Wer soll ein Brötchen für 80 Cent kaufen?«, fragt sich der Bäcker. »Ein Plunderstückchen für 2,50 Euro kauft keiner.« Einzig beim Brot habe er der Preis um 40 Cent angehoben.

Eine weitere Belastung seien die Löhne für seine 16 Mitarbeiter. Zum einen habe er Lehrlinge übernommen, die jetzt einen höheren Gesellenlohn bekämen. Die müsse er aber übernehmen, »um eine Zukunft zu haben«. Zwei mögliche Azubis habe er jedoch ablehnen müssen. Zum anderen habe es eine Lohnanpassung gegeben, weil die Angestellten wegen der Inflation mehr Geld brauchten.

Süße Stückchen in der Bäckerei Sternheimer in Amorbach. Die Besitzer mussten die Preise bereits anpassen.

Hinzu komme, dass Kunden in den Supermarkt abwanderten, um sich mit billigerem Essen die Heizkosten zusammenzusparen. Ein weiterer Knackpunkt seien die Spritpreise. Früher seien über 50 Prozent seiner Kunden von außerhalb genommen, zum Beispiel aus dem Hessischen. »Dadurch, dass der Sprit so teuer geworden ist, verzichten viele Leute auf längere Autofahrten.« Generell gehe der Trend gegen traditionelle Bäcker, da junge Menschen abends nicht mehr kalt, sondern warm essen und auch keine Pausenbrote mehr für die Kinder schmieren würden.

Filiale in Obernburg

»Irgendwann kommt der Moment, wo ich meine Entscheidungen treffen muss«, kündigt Weigand an. Er besitzt auch in der Obernburger Römerstraße eine Filiale. Sie mache 40 Prozent des Umsatzes aus. »Die will ich nicht aufgeben«, sagt er.

In der Amorbacher Stadtbäckerei Sternheimer hat Chefin Yvonne Sternheimer derweil keine Bedenken, sich nicht mehr halten zu können. »Aber wir machen uns Gedanken, wie es weitergeht.« Das größte Problem für die Stadtbäckerei seien die Gaspreise, denn ihr Ofen werde mit Gas betrieben.

Yvonne Sternheimer leitet die Stadtbäckerei Sternheimer in Amorbach.

Aber auch Sternheimer bemerkt eine Teuerung der Rohstoffpreise. So habe es beim Mehl in diesem Jahr eine Steigerung von zehn Prozent gegeben. Auch die Frachtkosten würden steigen. Zum 1. September habe die Bäckerei die Preise bereits erhöhen müssen. Sternheimer denkt, dass die Preise spätestens im November nochmal angepasst werden müssen. Das sei aber problematisch. »Wenn das Gas das Doppelte kostet, wie soll ich dem Kunden erklären, dass das Brot fast sieben Euro kosten müsste oder ein Brötchen 1,50 Euro?«

Schon jetzt seien die Kunden bei süßen Stückchen sehr zurückhaltend. Sie überlegten sich, ob sie lieber Brot und Brötchen mitnehmen, weil sich das länger halte. Oder sie backten selbst einen Kuchen. Auch im Café, das zur Bäckerei gehört, sei es ruhiger als sonst. Die Stadtbäckerei Sternheimer ist zudem Lieferant für eine Amorbacher Firma. »Das wird immer weniger, auch durch Corona«, berichtet Yvonne Sternheimer. Auch eine örtliche Schule werde mit Waren beliefert. Aber die Chefin fürchtet, dass die Kinder nicht mehr so viel Geld mit in die Schule bekommen.

Sie betont, die Amorbacher Bäckerei sei seit 1804 ein Familienbetrieb. »Solche Ängste hatten die Bäcker noch nicht, sagt meine Mutter«, berichtet Sternheimer. Sie hofft, dass die Kunden bei all dem doch auch schauen, dass die Qualität der Produkte passt. »Wir hoffen, dass die Kunden uns weiter unterstützen und nicht abwandern«, so Sternheimer.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Existenzangst im Handwerk Die hohen Energiepreise sorgen im bayerischen Handwerk für Existenzangst. "Ohne bezahlbare Energie ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe massiv gefährdet", sagte der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Franz Xaver Peteranderl, Mitte September. Aus immer mehr Zuschriften der Mitglieder spreche "die blanke Existenzangst". Parallel meldeten sich die bayerischen Ernährungshandwerke zu Wort und warnten vor flächendeckenden Betriebsschließungen. "Die Entwicklungen an den Energiemärkten in den vergangenen Wochen haben ein existenzbedrohendes Ausmaß erreicht", sagte Lars Bubnick, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes für das bayerische Fleischerhandwerk, stellvertretend für die fünf in den Ernährungshandwerken zusammengeschlossenen Verbände. Neben dem Fleischerhandwerk sind das der Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk, die Konditoren-Innung Bayern, der Bayerische Müllerbund und der Verband Private Brauereien Bayern. Peteranderl forderte bei Hilfen für Unternehmen unbedingt auch "energieintensive Bereiche des Handwerks wie Bäcker, Metzger, Konditoren, Textilreiniger und Metallhandwerker zu berücksichtigen". (dpa)