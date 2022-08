Gestaltung des Mainvorlands in Collenberg wird immer konkreter

Gemeinderat Collenberg in Kürze

Collenberg. Der Collenberger Ge­mein­de­rat hat sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag noch mit fol­gen­den The­men beschäftigt:

Feuerwehrfahrzeug: Bereits im Februar war die Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Unimog vom Gemeinderat beschlossen worden. Die Ausschreibung für das TLF 3000 ist jetzt erfolgt. Die Auswertung des Angebots ergab eine Investition von rund 414.000 Euro für den günstigsten Anbieter - 387.000 Euro für Fahrgestell und Aufbau, 27.000 Euro für Beladung. Nach Abzug der Förderzusage in Höhe von 80.900 Euro liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei knapp 334.000 Euro. Der Rat beschloss einstimmig, die Firmen Magirus (Fahrgestell und Aufbau) und Albert Mahr Feuerwehrbedarf (Beladung) mit der Neubeschaffung zu beauftragen. Das Fahrzeuges soll im Jahr 2024 ausgeliefert werden.

Baumpflegearbeiten: Die in einem Baumkataster aufgeführten gemeindeeigenen Bäume müssen regelmäßig von einem Fachbetrieb begutachtet werden. Aus der diesjährigen Kontrolle von 232 Bäumen ergaben sich Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit und der Baumpflege dienen. Auf Grundlage des Berichts ist die Verwaltung zu Sicherungs- und Pflegemaßnahmen verpflichtet. Aufgrund der fehlenden Ausrüstung, Kapazität und Ausbildung des Bauhofs muss für diese Arbeiten ein Fachunternehmen beauftragt werden. Die Angebote zweier Firmen sind jedoch nicht vergleichbar, da der Leistungsumfang nicht eindeutig ist. Deshalb beauftragte das Gremium die Verwaltung damit, die Angebote vergleichbar zu machen, um dann den günstigsten Bieter zu beauftragen.

Innenentwicklung Südspessart: Die fünf Mitgliedsgemeinden der Allianz Südspessart, die auch ILE genannt wird (Integrierte Ländliche Entwicklung), gewähren seit sechs Jahren Zuwendungen für Investitionen zur Innenentwicklung. Das Programm dient dazu, erhaltenswerte leer stehende Gebäude zu revitalisieren. Es soll einer Verödung der Ortskerne entgegenwirken. Das Förderprogramm ist in allen Gemeinden identisch - es unterscheidet sich nur in der Gebietsabgrenzung sowie in der finanziellen Ausstattung pro Jahr. Dieses Programm soll nun für weitere drei Jahre fortgeführt werden. Der Steuerkreis der ILE schlägt jedoch folgende Anpassung vor: Zukünftig soll es nicht mehr förderfähig sein, Neubauten auf Baulücken zu errichten. Ein Neubau wird nur bezuschusst, wenn ein leer stehendes Gebäude abgerissen wird, und dafür ein Ersatzbau errichtet wird. Die Förderrichtlinien sollen entsprechend angepasst werden. Der Rat sprach sich einstimmig dafür aus, das Förderprogramm weitere drei Jahre fortzuführen. Das Gremium stimmte auch dem Vorschlag des Steuerkreises zur Anpassung des Programms zu.

Trockenheit: Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) wies eindringlich auf den sorgsamen Umgang mit Wasser und die immer noch sehr hohe Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit hin.

Wasseruhren: Wie bereits im vorigen Jahr erfolgt die jährliche Wasseruhrenablesung in Form einer Selbstablesung. Freiburg machte darauf aufmerksam, dass im Hinblick auf den für das Jahr 2023 geplanten Austausch mit digitalen Wasserzählern diese sich in einem "Wasserzählerbügel" befinden müssten. Für die Installation dieses "Wasserbügels" sei jeder Hausbesitzer selbst verantwortlich. Er sei für den Wechsel auf digitale Wasserzähler unbedingt erforderlich.

Termine: Freiburg wies auf das Allianzfest am 3. Oktober in Faulbach und auf die geplante Bürgerversammlung am 12. Oktober hin. (wero)