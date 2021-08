Kreisjugendring Miltenberg will Gespür für Politik wecken

Online-Projekt "Woche der Demokratie" vor der Bundestagswahl

Jeniffer Hartmann, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Miltenberg

Ursprünglich war ein Projektwochenende in Präsenz geplant, aber die Planung war zu unsicher. »Wir wollten etwas machen, was auf jeden Fall stattfinden kann«, erklärt KJR-Geschäftsführerin Jenniffer Hartmann im Hinblick auf die noch immer unsichere Corona-Lage. Über die Homepage des Projekts kann man sich für die jeweilige Veranstaltung anmelden und per Zoom kostenlos teilnehmen. Drei Haupt- und zwei Ehrenamtliche haben das Projekt geplant, das der KJR zusammen mit der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises, dem Miltenberger Jugendhaus St. Kilian und dem Kreisjugendring Main-Spessart auf die Beine gestellt hat.

Input bekommen

Insgesamt vier Online-Angebote sind vom Montag bis Donnerstag geplant, am Freitag findet dann die U18-Wahl statt, für die es in fünf Kreiskommunen Wahllokale geben wird: In den Jugendzentren Mitlenberg, Kleinheubach und Obernburg, bei der Feuerwehr Klingenberg und im Kleinwallstädter Rathaus. Weil sich der Kreis Miltenberg den Wahlbezirk mit dem Main-Spessart-Kreis teilt, gibt es dort für Jugendliche noch die Möglichkeit, im Jugendzentrum Main-Haus in Marktheidenfeld zu wählen.

Die digitalen Angebote starten am Montag, 13. September, mit einem Online-Workshop zur Bundestagswahl, Beginn ist um 19 Uhr. »Es geht darum, Input zur Bundestagswahl zu bekommen: Was passiert genau, warum kann man bestimmte Parteien nur in bestimmten Bundesländern wählen, wie beispielsweise die CSU in Bayern«, erklärt Hartmann. Am darauffolgenden Tag ab 18 Uhr steht ein virtuelles Kamingespräch auf dem Programm. Das Motto: junge politisch engagierte Leute sprechen darüber, wie es ist, sich einzubringen und welche Möglichkeiten es gibt - auch außerhalb einer Partei. Angefragt sind laut Jenniffer Hartmann unter anderem der junge Alzenauer Bürgermeister Stephan Noll (CSU), der sich vor seiner Zeit als Rathauschef vielfältig in der Jugendarbeit engagiert hat, unter anderem im Kreisjugendring Aschaffenburg.

Runde mit Kandidaten

Am Mittwoch, 15. September, gibt es ab 18 Uhr eine Online-Runde mit Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Für die Teilnahme zugesagt haben laut Hartmann bis jetzt Bernd Rützel (SPD), Alexander Hoffmann (CSU), Werner Jannek (FDP) und Jessica Klug (FWG). Bereits im Vorfeld wurden dafür über die Jugendzentren Fragen gesammelt - die lauf Jenniffer Hartmann fast alle mit Klimaschutz zu tun haben. »Und zwar sehr konkrete. Die Leute wollen wissen: Was machen die Kandidaten genau gegen den Klimawandel?«

Am Donnerstag, 16. September, soll es dann um 18.30 Uhr einen Online-Workshop mit dem Improvisationstheater der Tabutanten geben. »Impro-Theater hat auch mit Demokratie zu tun, weil alle mitbestimmen müssen«, erklärt Hartmann. Finanziert wird der Workshop von dem Preis des Obernburger Rotary-Clubs, den der KJR für die »Woche der Demokratie« bekommen hat: »Wir haben den zweiten Platz in der Kategorie Jugendförderpreis gewonnen«, so Hartmann. 500 Euro Preisgeld hat der KJR bekommen. Am 17. September ist dann Termin für die U18-Wahl.

Wie das Projekt ankommt, kann Hartmann noch nicht sagen. Beworben wird es auf Social Media und über die Jugendleiter in den Orten, die aber gerade mit Ferienspielen beschäftigt seien. Es gebe aber bereits Überlegungen, die »Woche der Demokratie« kommendes Jahr wieder stattfinden zu lassen. »Demokratie ist ja nicht direkt an eine Wahl gebunden«, sagt Jenniffer Hartmann.

Link zum Projekt:https://demokratie.kjr-miltenberg.de

Hintergrund: Förderpreis des Rotary Club Obernburg Der Rotary Club Obernburg (RC Obernburg) unterstützt Menschen und ihr soziales Engagement und verleiht dazu jährlich den Jugendförderpreis und den Förderpreis für besondere Projekte. Bereits zum sechsten Mal fand die Preisverleihung in diesem Jahr statt. Den ersten Preis in der Kategorie "Förderpreis" hat das Repair-Café des Sozialvereins Café Fifty in Obernburg gewonnen. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Beim Jugendförderpreis schaffte es das Aschaffenburger Dalberg-Gymnasium mit dem Projekt Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" auf den ersten Platz und erhielt dafür 1500 Euro. Auf Platz zwei kam die "Woche der Demokratie" des Kreisjugendrings. Der KJR durfte sich über 500 Euro Preisgeld freuen, das laut Geschäftsführerin Jenniffer Hartmann in die Gestaltung der Homepage investiert wurde.