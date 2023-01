Gesellschaftsspiele in Miltenberg voll im Trend

Offener Spieletreff in der Stadtbücherei wird gut angenommen

Miltenberg 06.01.2023 - 13:03 Uhr 1 Min.

Spiel und Spaß in geselliger Runde in Miltenbergs Stadtbücherei am Mittwoch: Der offene Spieletreff mit Büchereileiterin Andrea Rudolf (hinten links).

Zum Event eingeladen hatten in Kooperation die Stadtbücherei und die in der Kreisstadt ansässige Spieleschmiede Heidelbär Games. Wie Andrea Rudolf, Leiterin der Bücherei, im Gespräch mit unserem Medienhaus mitteilte, sei die Idee solcher regelmäßigen Abende im Rahmen der Tage des Gesellschaftsspiels im September 2022, an denen sich auch die Stadtbücherei mit einem Event beteiligte, entstanden. Die Resonanz seitens der Besucher sei seinerzeit sehr groß gewesen. Dabei könnten bei den Spieleabenden wie am Mittwoch sowohl eigene Spiele mitgebracht als auch welche aus dem Bestand der Bücherei ausgesucht werden, so Rudolf. Darüber hinaus, so die Einrichtungsleiterin, würden vom Miltenberger Spieleunternehmen auch schon mal Prototypen von Spielen, welche sich gerade in der Entwicklung befinden, zum Ausprobieren bereitgestellt. Anregungen und Rückmeldungen von Besuchern seien dann willkommen.

Schon beim ersten Spieleabend am 7. Dezember habe es guten Zuspruch gegeben. Offiziell würden die Zusammenkünfte bis 21 Uhr dauern, allerdings würden dann zu diesem Zeitpunkt gerade laufende Runden oder begonnene Spiele nicht abrupt abgebrochen und dürften selbstverständlich weiter und zu Ende gespielt werden, erklärt Rudolf. Diesen Mittwoch seien es laut Bücherei-Leiterin ungefähr die Hälfte der Zeit Strategie- und Kennerspiele gewesen, welche von den Besuchern, die sich auf zwei große Tische aufteilten, gespielt worden seien. Später dann seien die Tische zusammengestellt worden und es sei auf Spaßspiele mit Karten und Zeichnen gesetzt worden.

Rudolf zeigte sich erfreut, dass zu den Abenden sowohl Stammgäste als auch neue Gesichter erscheinen würden. Insgesamt sei eine schöne Stimmung gewesen. Zu den gespielten Formaten zählten dieses Mal unter anderem »Die verlorenen Ruinen von Arnak« und »Sagrada«. Der nächste offenen Spieleabend, zu dem jeder Interessent eingeladen ist, findet am Mittwoch, 1. Februar, ab 18 Uhr (Ende: 21 Uhr) in der Miltenberger Stadtbücherei im Adelshof in der Hauptstraße 194 (Schwarzviertel) statt. Termin für die Veranstaltungen ist generell immer der erste Mittwoch eines Monats.

Marco Burgemeister