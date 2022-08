Für Dis­kus­sio­nen in den so­zia­len Me­di­en sorgt ak­tu­ell ei­ne Ge­schwin­dig­keits­be­schrän­kung in der Mil­ten­ber­ger Main­stra­ße auf 30 Ki­lo­me­ter pro Stun­de. Ins­be­son­de­re, dass kurz nach dem An­brin­gen der Schil­der ge­b­litzt wur­de, ver­är­gert so man­chen Au­to­fah­rer.