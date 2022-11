Ein Eklat in Großwall­stadt sorgt in der Re­gi­on für Auf­se­hen: Die Großwall­städ­ter Ge­mein­de­rä­te ha­ben in der jüngs­ten Sit­zung ge­st­reikt. Sie sind un­zu­frie­den mit Bür­ger­meis­ter Ro­land Ep­pig (FW). Was hat sich da al­les auf­ge­staut? Und: Wie geht es jetzt wei­ter?