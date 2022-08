»Geschichten entdecken, nicht erfinden«

Hintergrund: Zur Person und zum Film

Stefan Sarazin, 1964 geboren, besuchte nach einigen Jahren als Fotoassistent von 1982 bis 1986 Schauspielschulen in München und New York. 1989 begann er ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München und studierte Regie am Centro Sperimentale di Cinematografia in Rom. 1993 inszenierte er das Roadmovie »Passacör«. Sein Studium an der HFF schloss er 1996 mit dem abendfüllenden Coming-of-Age-Film »Nackter Himmel« ab. Ebenfalls 1996 wurde sein Drehbuch mit dem Titel »Nitschewo« mit dem European Script Award ausgezeichnet, Jahre später kam das Projekt als Film ins Kino und erzählte die Geschichte eines jungen Mannes in der deutschen Provinz, dessen Leben aus der Bahn gerät. Die Premiere fand im Oktober 2003 bei den Hofer Filmtagen statt.

Bei mehreren Reisen in die Wüste Sinai und in den Nahen Osten zwischen 2002 und 2007 entstand bei Sarazzin die Idee zu einem Drehbuch, das er schließlich mit Peter Keller verfasste: Unter dem Titel »No Name Restaurant« wurde es 2011 mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet. Im November 2017 begannen die Dreharbeiten in Haifa, im Westjordanland und in Jericho. Die Dreharbeiten dauerten bis April 2018 und mündeten in den Film über einen orthodoxen Juden aus Brooklyn, der mit einem wortkargen Beduinen in der Wüste Sinai strandet. Unter dem Titel: »Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie«, feierte der Film beim Münchner Filmfest 2022 Premiere und gewann dort den One-Future-Preis. Dazu kam für die Komödie der Produzentenpreis beim Bayerischen Filmpreis.

Der 122-minütige Film lief zum Deutschlandstart am 4. August in 55 Kinos an. Im Erlenbacher Kino Passage ist er am Sonntag, 21. August, um 20 Uhr und vom 22. bis zum 24. August jeweils um 18 Uhr zu sehen. (hlin)