Geschenke für arme Kinder zu Weihnachten

Aktion: Rotary Club hat Wunschbäume aufgestellt

Miltenberg 06.12.2022 - 19:25 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Weihnachtsbäume mit Geschenkgutscheinen können dank Spender Kinderwünsche erfüllen. Foto: Rotary Club

Der RC unterstützt Familien in der Region, die kein Geld haben und ihren Kindern zu Weihnachten keine Geschenke kaufen können. Partner des Projekts sind die Caritas mit dem Martinsladen in Erlenbach und das Café fifty, Verein für soziale Arbeit und Kultur in Obernburg.

Der RC Obernburg hat für die Aktion bis Weihnachten Tannenbäume in folgenden Geschäften aufgestellt: Alte Stadtapotheke in Obernburg, Stadtapotheke in Erlenbach, Gasthaus Zur Krone in Elsenfeld, Seehotel in Niedernberg, Schera Moden in Grosswallstadt sowie Gärtnereien Löwer in Mömlingen und in Goldbach.

Spenden für Gutscheine

An den Bäumen hängen Gutscheine für Geschenke vom Weihnachtsengel im Wert von fünf bis 50 Euro. Wer einen der Anhänger vom Baum nimmt und den angegebenen Betrag an der Kasse des Geschäfts bezahlt, kann selbst zum Weihnachtsengel werden, denn mit dem Erlös werden Kinderwünsche erfüllt, verspricht der Rotary Club Obernburg.

Im Martinsladen, Erlenbach hat sich die Zahl der bedürftigen Kinder im Vergleich zum Vorjahr auf 460 verdreifacht. Ganz persönlich für jedes Kind mit Namen und im Wert gestaffelt zwischen zehn und 40 Euro je nach Alter, verteilt der Martinsladen Gutscheine an die Eltern. Die können die Gutscheine direkt bei den folgenden, ortsansässigen Händlern einlösen und ein Geschenk mit nach Hause nehmen: In Erlenbach sind das die Kaufstätte Winter für Spielwaren; die Kinopassage für einen Kinobesuch; die Buchhandlung Lieblingsbuch für Bücher oder in Obernburg bei Intersport Wolfstetter für Sportbekleidung.

Hilfe auch für das Ahrtal

Das Café fifty in Obernburg hat 30 Kinder gemeldet. In diesem überschaubaren Rahmen ist es laut RC-Meldung organisatorisch noch möglich, dass sich die Kinder ein Geschenk direkt aus dem Katalog eines Spielwarenhändlers aus dem von der Flut im Juli 2021 stark betroffenen Ahrtal aussuchen. Der Kontakt mit Spielefritz in Bad Neuenahr-Ahrweiler kam während des Besuchs einiger Clubmitglieder dort dieses Frühjahr zustande. »Dadurch ist es möglich, diesen Händler im Ahrtal zu unterstützen und gleichzeitig viele Kinderherzen höher schlagen zu lassen«, wird RC-Präsident Volker Hofmann zitiert. Die Geschenke werden ans Café fifty geliefert, wo sie die Kinder kurz vor Weihnachten abholen dürfen.

bWeitere Infos im Internet unter https://www.rc-obernburg.de

bam