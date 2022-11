Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gesangverein 1883 Obernburg und Gäste bei Kirchenkonzert in Hochform

Unvergessliche Momente in St. Peter und Paul

Obernburg 22.11.2022 - 13:37 Uhr 1 Min.

Mit großartiger Gesangsleistung und feiner Abstimmung bescherte die Chorgemeinschaft Obernburg-Mömlingen am Sonntag beim Konzert des Gesangvereins 1883 Obernburg als Gastgeber den Besuchern viele schöne Momente.

Der Einstieg erfolgte mit voluminösen Klängen der Königin der Instrumente, welche das Werk »Nun danket alle Gott« (Siegfried Karg-Elert) formten. Organist Markus Heinrich glänzte mit akzentuiertem Ausdruck und spielerischen Details. Im weiteren Verlauf war er noch öfter zu hören, als Begleitung oder aber mit Improvisationen über das alte Christkönigslied »O du mein Heiland hoch und her« (Markus Heinrich), bei dem tief tönende Melodien im Kontrast zu glasklaren Parts standen. Bei »Prelude & Finale« (Alfred Hollins) vereinte der Organist nochmals gekonnt alle Qualitätsmerkmale.

Der Gastgeberverein eröffnete im Zusammenschluss mit der Sängervereinigung Mömlingen, unter dem Banner der Chorgemeinschaft Obernburg-Mömlingen die Reihe der Liedvorträge. Diese waren allesamt von allererster Güte. Sowohl in Sachen Intonation als auch Phrasierung schafften es die Beteiligten, ihren Liedern eine Menge Glanz zu verleihen: »Lobt den Herrn der Welt« etwa war ein toller Auftakt in Sachen Gesang, das etwas ruhiger gehaltene »Wie groß bist du« wusste mit elegant-zurückhaltendem Stimmeinsatz zu gefallen, mitsamt atmosphärischer Klavierbegleitung von Steinzer. Dieser veredelte auch weitere Stücke auf den schwarz-weißen Tasten. Später schaffte die Chorgemeinschaft Obernburg-Mömlingen es mit der Nummer »Wäre Gesanges voll unser Mund« abermals, ein gekonnt ausbalanciertes Hörerlebnis zu servieren.

Bereichert wurde das Programm von den Beiträgen des Männergesangvereins 1863 Großwallstadt unter der Leitung von Dirigent Klaus G. Müller. Er beeindruckte mit sehr andächtig umgesetzten Vorlagen. Gerade bei den leisen Momenten solcher Vorträge ist Genauigkeit und Gefühl und »Feintuning« gefragt, was die Sänger bei Liedern wie »Im Abendrot« von Franz Schubert oder »In Mondes Schimmer« (Hugo Alfven) mit Bravour meisterten. Mit ihren angenehmen Stimmen in mittleren Lagen wurden auch die beiden Vorlagen »Abendfrieden« und »Abends im Walde« in hochwertiger Manier präsentiert.

Alt-Solistin Marion Heeg sang überragende Versionen von »Dir, dir Jehova«, »Meditation: Peace is ...«, dem Gospel »It's a me, o lord« und »A Simple Song«. Mit Herz und Seele setzte die Sängerin die Vorlagen um, bescherte ganz besondere Augenblicke.

Nach Schlussworten des Vorsitzenden waren nun auch die Zuhörer an der Reihe, gemeinsam in bestimmten Passagen des Schlussliedes ihre Gesangskünste zu beweisen, was wunderbar funktionierte und einen perfekten Schlusspunkt darstellte – eine schöne Einstimmung auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit.

Marco Burgemeister