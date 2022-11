Gesang mit Gänsehaut-Garantie

Konzert: Laudenbacher Sängerlust feiert 100-jähriges Bestehen mit Gastchor Concordia aus Straßbessenbach

Laudenbach 21.11.2022 - 18:53 Uhr 1 Min.

Als Gemeinschaftchor faszinierten Laudenbachs »intakt - der chor« und der gemischte Chor »Concordia« aus Straßbessenbach in der St. Stephanuskirche. Foto: Jennifer Lässig

Anlässlich des Jubiläums »100 Jahre Gesangverein Sängerlust« gab Laudenbachs »intakt - der Chor« ein Gemeinschaftskonzert mit dem gemischten Chor »Concordia« aus Straßbessenbach. Für perfekte Klavierbegleitung sorgten Britta Gläser und Antje Hellmann.

Gleich zum Auftakt umschmeichelte der Straßbessenbacher Chor unter Dirigent Jochen Kuhn bei »I will follow him« zunächst gleichsam das Gehör der Besucher und riss sie dann mit peppigem und kraftvollem Gesang in seinen Bann. Während »Let the river run« ebneten tiefe Herrenstimmen unter Leitung von Toni Junker den Weg für ein vielschichtiges Stimmengewitter mit hervorstechendem klarem Sopran, das in einen Melodienfluss mit sachtem Wogenspiel und einem inbrünstigen, lauten Brausen gipfelte.

Klangvolles Wechselspiel

Mit einem Wechselspiel aus sachten und intensiven Weisen sowie einem krönendem mehrstimmigen und durchdringenden »Hallelujah«, sorgte »intakt - der Chor« gemeinsam mit Anna Bruhm bei »Tollite Hostias« für wohlige Gänsehaut. Ganz ohne männliche Unterstützung kamen die Sängerinnen des Chors bei »Hebe Deine Augen auf« aus, dem Engelsterzett von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Unter Leitung von Miriam Möckl durchströmten helle ineinanderfließende Klänge, die sich immer wieder leicht steigerten und gefühlvoll in lange Silben auflösten, das Gemäuer. Beim fröhlich-fetzigen »From now on« nahmen die Gastgeber mit einem volltönenden Alt, feinen Akzenten und Wechsel aus zackigen lautstarken sowie sanften Passagen noch einmal richtig Fahrt auf.

Alle Sängerinnen und Sänger sorgten anschließend in einem großen Gemeinschaftschor für ein besonderes musikalisches Erlebnis auf höchstem Niveau. Mit Auszügen aus der »Mass of Children« von John Rutter - laut Vorsitzendem des Laudenbacher Musikvereins Wolfram Ball der »Mittelpunkt des Konzertes« - läuteten die beiden Chören das musikalische Feuerwerk ein. Peppig artikulierte »Gloria« im gleichnamigen Stück und eine schwungvolle Klanggewalt, bereiteten den Weg für die zarten und doch kraftvollen Sopran- und Tenorsoli von Melina Schmidt und Wolfgang Braun im Stück »Dona Nobis Pacem«.

Mal zart, mal dynamisch

Weitere vorzügliche Soli sangen Madeleine Gilmer-Kuger und Thomas Rausch in »You raise me up«. Gepaart mit passenden Klavierklängen und einem dynamischen und doch sachten Refrain aller, begeisterten sie mit zartem Sopransolo und mit dem vollen Tenorsolo das Publikum. Zart verschmelzende Klänge, feierliche Klavierakkorde und fein gesetzte Betonungen sorgten schließlich nach »The Ground« für stehenden Beifall, der eine Zugabe erfolgreich einforderte.

JENNIFER LÄSSIG