Meditative Klänge zum Thema Wasser in der Miltenberger Galerie am Tor

Gesamtkunstwerk für Auge, Ohr und Seele

Miltenberg 20.03.2023 - 15:42 Uhr 2 Min.

Jürgen Hafner neben dem Lautsprecher, aus dem seine Klangcollage die Besucher der Galerie in ihren Bann schlug.

Der gelernte Schriftsetzer Hafner, 1950 in Sailauf geboren, war zwischen 1975 und 1980 Meisterschüler bei Professor Jürgen Schreiter an der Frankfurter Städelschule in freier Malerei, Grafik und Glasmalerei und erhielt 1978 den Arno-Leißer-Preis. Zahlreiche hochrangige Ausstellungen folgten mit dem Schwerpunkt am Untermain, aber auch in Frankreich und in Japan. Sehr bald widmete er sich - auch in Zusammenarbeit mit dem renommierten Aschaffenburger Filmtonmeister Eckhard Kuchenbecker - dem Kreieren von Tonkunstwerken wie der aktuellen Klangcollage von intensiver, assoziationsreicher Ausstrahlung.

Ohne Wort, dennoch Sprache

Hafner erläuterte im Gespräch mit der Galeristin bei der Einstimmung auf das Hörerlebnis seine Intentionen und zog dabei auch Parallelen zur facettenreichen Ausstellung in Miltenberg: »Ähnlich wie der Maler, der sich eine Farbpalette zurechtlegt, um damit sein Bild zu gestalten und lebendig werden zu lassen, gehe ich als Komponist vor.«

Es gehe ihm nicht um eine vordergründige Dokumentation dessen, wie sich Wasser anhört, erklärte Hafner. Erkennbare Wassergeräusche dienten eher als Impulsgeber für innere Bilder und/oder Hörereignisse. Hafner: »Man kann dies auch als eine Art Hörspiel bezeichnen, welches weithin ohne gesprochenes Wort auskommt und dennoch Sprache werden kann.«

Eintauchen in Collage

König-Becker wies auf die »feinen, stillen Gewebe« in der Struktur der Collage hin, hob den Verzicht auf »sensationelle Elemente« zugunsten von Ruhe und Intensität hervor und riet den Zuhörern, sich ganz auf die Töne einzulassen, den Bezug zur Natur zu genießen, der immer wieder anklang, und es zuzulassen, dass die Collage tiefere, oft auch verdrängte Bewusstseinsschichten offen legt und Erinnerung wachruft, die lange vergessen schienen.

Das Schöne an diesem intensiven »Konzert« der ganz besonderen Art: Weder bei der Einführung, noch im Anschluss an die Collage wurden die Eindrücke durch Worte verwässert, man konnte sich ganz darauf einlassen, was fallende Wassertropfen, was geheimnisvolles Rauschen, was der Einbezug von Instrumenten an Saiten im Inneren der Zuhörer zum Klingen brachte.

Die Stille, als der letzte Ton verklang, der Verzicht auf einen gewollten Schlussakkord und das Zulassen von Verklingen, Versickern der Töne zeigten, dass die Collage genau das hervorgerufen hatte, was Hafner wohl erreichen wollte: Sie rief bei den Zuhörern höchst unterschiedliche Assoziationen wach. Das ließen kurze Bemerkungen Einzelner ahnen, die spürbar bewegt von ganz persönlichen Erinnerungen sprachen.

Klangerlebnis als Meditation

So manches Werk zum Thema »Wasser« wird mancher wohl beim nächsten Gang durch die Ausstellung mit neuen Augen sehen, bereichert durch die Klänge. Mit oder ohne Erfahrung in Sachen Meditation: Wer der Collage auf sich wirken ließ, ahnt, dass sich durch intensive Klangerlebnisse Ausstellungen zu Gesamtkunstwerken entwickeln können - seit langem ein Anliegen der Galeristin, die sich nicht mit Vordergründigem zufriedengibt, sondern ihre Themenpräsentationen immer mit einem fein abgestimmten Rahmenprogramm bereichert.

Dazu passen im April noch zwei Veranstaltungen: Songs und Tanzperformance »moving with water« am 1. April um 18 Uhr mit Laura Brettschneider und »Miltenberg, eine Stadt am Fluss« - Einblicke in das Archiv der Museen Miltenbergs am 23. April mit Ernst Spindler.

bInfos im Netz: https://www.galerie-cornelia-koenig.de und https://www.hafneratelier.de.