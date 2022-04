Geplante Generalsanierung der Miltenberger Grundschule gestoppt

Neubau in Miltenberg-Nord

Miltenberg 27.04.2022 - 17:40 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Wettbewerbsentwurf des Architekturbüros Knapp-Kubitza als Modell. Auf diesen Grundstück in Stadtteil Nord will die Stadt Miltenberg eine ganz neue Grundschule bauen. Auf diesen Grundstück in Stadtteil Nord will die Stadt Miltenberg eine ganz neue Grundschule bauen. Die Grundschule in Miltenberg ist dringend sanierungsbedürftig. Ende April entscheidet sich, wie die Gebäude umgestaltet und erweitert werden könnten. Bildunterschrift 2017-02-23 --> Die Grundschule in Miltenberg ist dringend sanierungsbedürftig. Ende April entscheidet sich, wie die Gebäude umgestaltet und erweitert werden könnten. Foto: Anja Keilbach

Seit sechs Jahren wartet der preisgekrönte Entwurf aus einem europäischen Architektenwettbewerb auf seine Verwirklichung. Gewonnen hatte ihn das Miltenberger Architekturbüro Knapp-Kubitza. Den Baubeginn hatte der damalige Bürgermeister Helmut Demel für 2018 als »realistisch« angekündigt.

Doch daraus wurde nichts. Auch weil die Verhandlungen mit der Regierung von Unterfranken über das Raumprogramm und die Förderung mehr als schleppend verliefen. 2019 wurde der preisgekrönte Entwurf grundlegend überarbeitet und abgespeckt, weil die Kosten auf mindestens 19 Millionen Euro angewachsen waren.

Geheime Vorberatungen

Nun hat Bürgermeister Bernd Kahlert das Gremium überzeugt, einen Neubau an andere Stelle zu prüfen. Vorgesehener Standort ist ein Grundstück in Verlängerung des Realschulgeländes in Miltenberg-Nord zwischen Schönbornring und Nikolaus-Fasel-Straße. Für diese Fläche soll jetzt ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Den Beschluss dafür hat der Stadtrat am Dienstag mit großer Mehrheit gefasst. Die einzige Gegenstimme kam von Werner Heimberger (FW). Fragen aus dem Gremium gab es nicht, die Entscheidung war in nichtöffentlicher Sitzung vorbereitet worden.

»Die Anforderungen an eine moderne Schule können an diesem Standort wesentlich leichter umgesetzt werden«, argumentierte Bürgermeister Kahlert in seiner kurzen Einführung. Er nannte eine schnellere Bauzeit, nachhaltige Bauweise und Barrierefreiheit im ganzen Schulhaus als Gründe, weshalb er das Projekt seines Vorgängers jetzt auf Eis gelegt hat.

Allerdings hatte es vor sieben Jahren einen großen Abwägungsprozess durch Verwaltung und Stadtrat gegeben, bei dem die Frage eines Neubaus zugunsten der Generalsanierung verworfen wurde. Schon damals hatte die Stadt das Gelände am Schönbornring im Blick. Ein weiterer möglicher Standort war eine Fläche oberhalb des Friedhofs und auch ein Neubau auf dem bestehenden Schulgelände war eine Option.

Die Entscheidung fiel zugunsten der Generalsanierung der denkmalgeschützten Schulgebäude mit einigen Erweiterungsbauten, obwohl sich eine komplett neue Schule mit geschätzten zwei Jahren Bauzeit hätte viel schneller verwirklichen lassen.

Das Projekt, an dem jetzt sechs Jahre lang geplant wurde, würde eine etappenweise Verwirklichung unter laufendem Schulbetrieb und eine Bauzeit von mindestens sieben Jahren erfordern. Die daraus resultierenden Erschwernisse für Kinder und Lehrer durch Lärm, Dreck und Staub dürften aber schon bei der Entscheidung 2015 diskutiert worden sein.

Küster fordert Transparenz

Frank Küster (Grüne) forderte deshalb eine umfassende öffentliche Information, warum das Projekt Grundschule jetzt noch einmal neu gestartet werden soll. Für ihn ist auch noch keineswegs abschließend klar, dass der Neubau an dem Standort tatsächlich verwirklicht werden kann: »Ein entscheidender Knackpunkt ist die Verkehrssituation.« Auch Sabine Balleier (SPD) sah Verwaltung und Politik in der Pflicht: »Wir müssen erklären: Warum verwerfen wir ein so weit gediehenes Projekt?«

Stadt: Rein formaler Akt

Bürgermeister Kahlert und sein Hauptamtsleiter Andreas Weber widersprachen. Auf der Tagesordnung stünde nur die formale Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens. Information und Beratungen würden noch folgen.

Küster hielt noch einmal dagegen: Seit Jahren warteten Kinder, Eltern und Lehrer auf den Baubeginn. Da müsse man transparent machen, welche Abwägung zu der neuen Entscheidung geführt haben. Trotzdem konnte er seine Kollegen nicht zur Eröffnung einer Aussprache überreden. Cornelius Faust (Liberale) sprach sich gegen »Schaufensterreden« aus. Es gebe noch keine Details zu beraten, sagte er, obwohl Bauamtsleiter Alexander Beuchert zuvor eine »Machbarkeitsstudie« erwähnt hatte, die dem Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt worden sei.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses begründete Bürgermeister Kahlert die bisherige Geheimhaltung mit dem notwendigen Grundstückskauf. »Da galt es unsere Interessen zu schützen.« Auch liege die Generalsanierung »nur auf Eis«: »Wir müssen erst weiter prüfen, ob der Neubau sich dort verwirklichen lässt«, so der Bürgermeister.

Architekt: Ausstieg absehbar

Für Architekt Stephen Knapp ist jedoch klar, dass das Projekt nicht weiter verfolgt wird. »Wir hatten uns sehr gefreut, dass wir als örtliches Büro den Wettbewerb gewonnen haben«, sagt er und betont, dass die meisten der immer wieder beschworenen Hindernisse inzwischen ausgeräumt seien. Der Ausstieg der Stadt sei enttäuschend, habe sich aber abgezeichnet und werde nicht zu Streit führen: »Wir haben über die Vertragsauflösung gesprochen und eine faire Lösung gefunden.«

»Kalt erwischt« hat die Nachricht die Rektorin der Grundschule Brigitte Hauck. Bürgermeister Kahlert hatte sie erst am Nachmittag vor der Sitzung informiert. In den vergangenen Jahren hätten Schule und Elternbeirat engagiert an den Bauplänen und am Konzept für die geplanten »Lernlandschaften« mitgearbeitet, erinnert die Schulleiterin. Dass das Vorhaben wegen des denkmalgeschützten Altbaus schwierig und teuer geworden wäre, weiß Hauck: »Eine neue Schule hätte ich schon gerne. Aber wir haben hier ein tolles Gelände. Den Standort gebe ich äußerst ungern auf.«

Zu den seit Dienstag offenen Fragen gehört auch, was die Stadt dann mit der alten Grundschule vorhat. Der Denkmalschutz dürfte einen Verkauf oder eine Umnutzung nicht gerade erleichtern.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Architektenwettbewerb Grundschule Das Millionenprojekt Sanierung und Neubau der Grundschule Miltenberg hatte mit einem Architektenwettbewerb begonnen. Fünf Architekturbüros waren von der Stadt gesetzt worden, aus weiteren mehr als 70 eingegangenen Bewerbungen aus ganz Deutschland wurden 15 weitere nach Überprüfung ausgelost. Am Ende reichten 14 Büros ihre Entwürfen ein. Eine Fachjury unter Vorsitz der Darmstädter Architektin Monika Weber-Pahl bewertete in einer zwölfstündigen Marathonsitzung im Mai 2017 die Entwürfe und vergab an das Miltenberger Büro Knapp-Kubitza mit an Götte Landschaftsarchitekten GmbH aus Frankfurt jeweils erste Preise. Der Stadtrat entschied sich dann dafür, den Entwurf von Knapp-Kubitza umzusetzen. Dieser sah den Neubau eines Traktes von acht Klassenzimmern mit sogenannten Lernlandschaften sowie einer Sporthalle im hinteren Teil des Schulgeländes vor. Besonders überzeugend fanden die Stadträte die Idee der flexiblen Klassenzimmer. »Die Grundschule ist fast so etwas wie ein kleines Dorf in der Stadt«, beschrieb Demel bei der Preisverleihung das Modell, in dem sich die Gebäude rund um den Innenhof gruppieren. Den ursprünglichen Wettbewerbsentwurf haben die Architekten Anfang 2019 noch einmal grundlegend überarbeitet. Nach schwierigen Verhandlungen mit der Regierung von Unterfranken als Fördergeber und aus Kostengründen, wurden die Erweiterungsbauten abgespeckt. (kü) KOMMENTAR: In die Tonne getreten von GEORG KÜMMEL Seit gut 20 Jahren betonen die Miltenberger Bürgermeister und die Stadträte in wechselnden Besetzungen, wie wichtig ihnen Bildung ist. Und sie beteuern vor jeder Wahl, dass die Sanierung und Erweiterung der 1957 erbauten Grundschule nun aber wirklich oberste Priorität erhalten werde. So zu hören 2008, 2014 und auch 2020.

Zuletzt schien dieses Versprechen sogar wahr zu werden, denn es gab einen preisgekrönten Architektenentwurf. Da sollte doch nach zwei angekündigten, aber gerissenen Terminen der Baustart tatsächlich möglich sein.

Doch am Dienstag haben Bürgermeister und Stadtrat sechs Jahre Planungsarbeit ohne Vorwarnung in die Tonne getreten. Alles neu: neuer Standort, neues Gebäude. Das heißt aber auch: alles auf Null.

Bekanntgegeben wurde diese Entscheidung in einer der kürzesten Ratssitzungen der Stadtgeschichte. Nur eine Handvoll Bürger hörte sie, weil eben nicht »Stopp der Planungen zu Generalsanierung der Grundschule« auf der Tagesordnung stand, sondern »Aufstellung eines Bebauungsplans mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplans«. Und nur weil dieser formale Beschluss öffentlich gefasst werden musste, ist die brisante Entscheidung jetzt nicht mehr geheim. Das macht fassungslos. 300 Schüler, ihre Eltern, die Lehrer und viele Bürger warten darauf, dass mit dem Projekt endlich begonnen wird. Längst hätten Planer, Verwaltung und Politik erklären müssen, welche Hindernisse es gibt, welche veränderte Sachlage sie dazu zwingt, eine 2015 getroffene Grundsatzentscheidung zu widerrufen. Denn: Neubau in Nord – das war schon damals eine von fünf Alternativen, die der Stadtrat diskutiert und verworfen hat. Es mag gute Argumente geben, die Grundschule in den Komplex von Real-und Förderschule, Hallen, Sportgelände und Gymnasium einzugliedern. Es gibt aber auch offenkundige Nachteile: der weite Schulweg für die Kinder der Kernstadt, die chaotischen Verkehrsverhältnisse und die vielen Lastwagen. Außerdem stellt sich die Frage: Wie viele Jahre wirft das das Vorhaben zurück? Von den Stadträten hat das am Dienstag keiner gefragt – nach dem Beschluss fragt das aber die Öffentlichkeit.