Genossenschaft macht bei Solarpark mit

Energiewende: Beteiligung mit 25 Prozent der PV-Anlage auf der Lichten Platte in Mömlingen beschlossen - Baubeginn im Juni

Mömlingen 01.03.2023 - 18:36 Uhr 2 Min.

Photovoltaik auf freiem Feld: Im Juni sollen die Bauarbeiten für den Mömlinger Solarpark beginnen. Das Foto zeigt eine vergleichbare Anlage in Laufach. Archivfoto: Björn Friedrich

Vor der Abstimmung fand die Informationsveranstaltung der Mitgliederversammlung statt. Bürgermeister Siegfried Scholtka und Aufsichtrat Ewald Völker informierten über den Sachstand und stellten sich anschließend gemeinsam mit Bernd Büttner, Geschäftsführer des Hauptinvestors Main-Spessart-Solar, den Fragen der Anwesenden. Für die Bürgerenergie waren ebenfalls die Aufsichtsratsmitglieder Edith Büttner, Hubert Klimmer und Detlef Hann sowie Robert Faust und Helmut Gollas vom Vorstand anwesend.

4,3 Millionen Euro Investition

Zunächst gab der Bürgermeister einen Überblick über den Stand der Planung und über die Meilensteine des Projekts. Geplanter Baubeginn ist Juni 2023. Bei den Ackerflächen, auf denen der Solarpark entsteht, handelt es sich um Flächen mit niedriger Bonität, dafür aber mit guter Sonneneinstrahlung. Wenn alles gut laufe, könne die Anlage auf der Lichten Platte im Juli 2024 ans öffentliche Netz gehen.

Ewald Völker gab einen Überblick über das Zahlenwerk: Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 4,3 Millionen Euro, wovon 860.000 Euro Eigenkapital der Bürgerenergie sind. Der Rest der Summe wird über einen Kredit finanziert. Hier sind Sondertilgungen möglich. Auch die Umsatzsteuer wird zwischenfinanziert. Die Einspeisevergütung beläuft sich auf rund sieben Cent pro Kilowattstunde - wobei diese Zahl sehr konservativ kalkuliert ist, da es sich um den Sockelbetrag handelt.

Verkauft die Bürgerenergie beispielsweise Strom über ein Power-Purchase-Agreement, ei-nen speziellen Liefervertrag für Großabnehmer, dann liegt der Betrag höher, bei geschätzten neun Cent. »Verhandlungen laufen hier bereits«, so Völker. Ebenso sei ein kurzfristiger Stromverkauf beispielsweise über Stadtwerke denkbar oder ein Verkauf über die Strombörse. Es gebe also mehrere Stellschrauben. Völker betonte, die Anlage sei »ein Quantensprung« für die Genossenschaft. Der Wermutstropfen: Für circa zwei Jahre wird keine Dividende ausgezahlt werden können.

Derzeit 106 Mitglieder

Marhold Graner wollte wissen, warum die Bürgerenergie sich nicht an einer größeren Fläche beteiligt. Das sei nicht möglich, denn die Anlage müsse bei Inbetriebnahme kleiner als sechs Megawattpeak sein, um noch als Bürgerenergiegesellschaft zu gelten. Die Anlage auf der »Lichten Platte« liege knapp darunter. Ebenso sei ein späterer Einstieg in die Genossenschaft nicht möglich. Das Kapital werde nur eingesammelt, wenn Projekte geplant sind.

Christoph Reichert fragte, wie viele Anteile bis jetzt ausgegeben wurden. Momentan hat die Genossenschaft 106 Mitglieder mit 367 Anteilen im Wert von 183.500 Euro. Sowohl Scholtka als auch Völker sehen allerdings kein Problem darin, neue Mitglieder zu gewinnen. »Es gab immer wieder Anfragen und sogar schon eine Warteliste.« Völker wies darauf hin, dass die Satzung der Bürgerenergie auf der Homepage zu finden ist

Bernd Feldhege hatte Fragen zum Thema Abschaltung. Gerade im Sommer könne es dazu kommen, dass Netzbetreiber die Einspeisung drosseln, um die Netze nicht zu überlasten. Bernd Büttner, Geschäftsführer von Main-Spessart-Solar, bestätigte, dass so etwas in anderen Regionen durchaus vorkommen könne, beispielsweise in Niederbayern. »Wir liegen allerdings in einem Gebiet mit hohem Strombedarf und die Netze können auch große Mengen verkraften«, so Büttner.

Bei der anschließenden Abstimmung entschieden sich die Mitglieder einstimmig dafür, dass sich die Bürgerenergie an der Freiflächenanlage in Mömlingen beteiligt. Scholtka: »Wir bringen die Energiewende in Mömlingen voran, auch für nachfolgende Generationen.«

MIRIAM WEITZ