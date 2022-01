Generationswechsel im Eschauer »Löwen«

Werner und Herta Völker übergeben an Sohn Thorsten und Ehefrau Silvia

Der Gasthof Zum Löwen hat eine lange Geschichte. Den Familienbetrieb gibt es schon seit 230 Jahren. Acht Generationen der Familie Völker haben die Traditionsgaststätte geprägt. Thorsten Völker absolvierte seine Ausbildung zum Koch in der »Schönen Aussicht« in Klingenberg. Auch seine Ehefrau Silvia ist vom Fach. Sie ist ebenfalls gelernte Köchin und hat ihre Ausbildung im Landhotel Adler in Bürgstadt gemacht.

In Eschau hängen geblieben

Nach seiner Ausbildung und dem Wehrdienst bei der Bundeswehr kehrte Sohn Thorsten 1996 in den elterlichen Betrieb zurück. Als sein Vater Werner einen schweren Unfall hatte, stieg Thorsten in den Betrieb ein. »Eigentlich wollte ich noch mal woanders arbeiten, bin dann aber in Eschau hängen geblieben«, schmunzelt er. »Mir hat's dann so gut gefallen, da wollte ich nicht mehr weg«. Gemeinsam mit Vater Werner und Ehefrau Silvia kochte Thorsten viele Jahre in der Küche während Mutter Herta in der Gaststube die Gäste bediente und das Bier zapfte.

Die Übergabe war gut vorbereitet und schon länger geplant. In den letzten Jahren wurde viel renoviert und modernisiert. Die sieben Doppel- und zwei Einzelzimmer wurden modernisiert, der große Saal neu bestuhlt. In der Gaststube wurde eine neue Theke eingebaut. »Aber sonst bleibt alles so, wie es war«, sagt Thorsten Völker. Die Gaststätte ist ein Familienbetrieb, in dem seine Schwester, seine Tanten und Cousinen tatkräftig mithelfen. Ohne sie würde alles nicht funktionieren.

Aus Omas Rezeptbuch

Auch künftig werden alle Soßen selbst gemacht. Montags stehen Spezialitäten aus Omas Rezeptbuch wie Meerrettich mit Tafelspitz, gebratene Leber mit Zwiebeln und Kartoffelpüree oder Untererdkohlräbchen auf der Speisekarte. Aushängeschild und weit über die Region bekannt ist aber das Rumpsteak, das Chef Thorsten persönlich zubereitet. Auch vegetarische Gerichte sind im Angebot. Spitzenreiter sind die selbst gemachten Käsespätzle von Silvia, die alle zwei Tage den Teig durch eine Spätzlepresse in das kochende Salzwasser drückt.

»Wir sind froh dass der Gasthof in der Familie bleibt«, sagen Werner und Herta Völker. »Wichtig ist, dass es hier weitergeht, denn es hat immer großen Spaß gemacht«. Werner und Herta Völker sehen den Schritt mit einem weinenden und einem lachenden Auge. »Wir haben eine gute Zeit gehabt«, sagen die beiden.

Am 1. Januar schließlich war es soweit. Als der letzte Gast an Silvester den Löwen verließ, konnte sich Herta eine Träne nicht verkneifen. Wie sehr Herta zum Löwen gehört, sieht man daran, dass die Gäste nicht sagen »wir gehen zum Löwen essen«, sondern »wir gehen zur Herta essen«. Im Löwen werden neben dem täglichen Wirtschaftsbetrieb auch wie bisher viele Veranstaltungen aller Art stattfinden. Ganz verzichten müssen die Gäste dabei auf ihre Herta aber nicht. Sie wird auch künftig in der Gaststube zu sehen sein, wenn sie die Gäste an den Tischen begrüßt und mit ihnen einen Plausch hält.

Prominente Gäste

In Erinnerung bleiben unzählige Anekdoten und Geschichten. Es gab sogar bekannte Schauspieler, die im »Löwen« gespeist und übernachtet haben, beispielsweise die beiden Tatort-Darsteller Klaus J. Behrendt und Bernd Michael Lade, Fritz Wepper und Christiane Paul.

Die Sonntags-Stammtischler sind froh, dass Thorsten und Silvia Völker weitermachen. Sie freuen sich, auch künftig an ihrem Stammtisch zu sitzen und über die Ortspolitik, den Fußball und die neuesten Gerüchte zu diskutieren. Am Vatertag wird es wieder einen Schnaps für die Väter geben, an Muttertag gibt es eine Rose für die Mütter und an Ostern gibt es Schokoladenhasen. Weil die Gäste die Völkers auch während Corona unterstützt und fleißig »Essen to go« geholt haben, hat Silvia kurzerhand 300 Muffins gebacken und an die Gäste verteilt.

Martin Roos