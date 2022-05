Generationswechsel bei Sparkasse Miltenberg steht bevor

Hintergrund: Sparkasse digital und vor Ort

Vor 25 Jahren hieß Sparkasse im Kreis Miltenberg vor allem: eine Geschäftsstelle in jeden Wohnort. Das hat sich massiv verändert. In die ablaufende Amtszeit von Thomas Feußner als Vorstandsvorsitzender fallen zwei große Wellen von Filialschließungen. Diesen Strukturwandel haben jedoch vor allem die Kunden selbst eingeleitet. Die erledigen ihre Bankgeschäfte längst überwiegend online, per Telefon oder treffen ihre Berater im Video-Chat. Von den über 49.000 Girokonten werden fast drei Viertel digital geführt. Mit 18 Beratungscentern und Filialen ist die Sparkasse im Kreis aber immer noch in der Fläche präsent und mit 381 Beschäftigen auch ein wichtiger Arbeitgeber. Das "nah" in ihrem Slogan definiert die Sparkasse deshalb längst nicht mehr räumlich, sondern über die leichte Erreichbarkeit ihrer Berater auf jedem gewünschten Kanal. Hier sieht der designierte Vorstandsvorsitzende Philipp Ehni eine der großen Herausforderungen. Die Digitalisierung - ist er überzeugt - werde werde weiter fortschreiten. Hier müsse die Sparkasse intern und als Organisation deshalb noch leistungsfähiger werden. kü