Generalprobe von »Des Teufels General« - Premiere am Freitag

Theaterkreis Amorbach gibt Perücken, Kostümen und Text den letzten Schliff

Amorbach 28.02.2023 - 12:33 Uhr < 1 Min.

Die Perücke muss sitzen: In der Maske bekommt Judith Hauck alias Olivia Geiß den letzten Schliff. Maskenbildnerin Dana Tietjen hat sich für jeden Charakter aus "Des Teufels General" etwas Besonders ausgedacht.

In der Maske kümmert sich Dana Tietjen um das Make-up und die Perücken. Schnelle Entscheidung vor Probenbeginn: Lieber das lange Echthaar mit Haarknoten am Hinterkopf oder die Pagenkopf-Perücke?

Für Kostüme und Requisiten sind Andrea Matt, Judith Hauck und Michelle Panek zuständig. Hinter der Bühne wuselt es von Generälen, Opern-Diven, Kellnern, einem Maler und dem furchteinflößenden SS-Gruppenführer Dr. Schmidt-Lausitz - gespielt von Thorsten Roth.

Bei der Generalprobe am vergangenen Montag sind um punkt 20 Uhr alle auf ihren Plätzen. Der Vorhang öffnet sich. Die Generalprobe klappt gut. Nur ein wenig langsamer sollen die Schauspieler bei der Premiere sprechen, meint Vorstand Klaus Hubert.

Beid er Premiere am Freitag spielt der Theaterkreis »Des Teufels General« erstmals vor Publikum in der frisch renovierten alten Turnhalle in Amorbach. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Aufführungsteitere Termine sind Samstag, 4. und 11. März, sowie Freitag, 10. März, je 20 Uhr in der alten Turnhalle.

Julia Preißer