"General Winter" und der Russland-Krieg

Geschichte: Wie der Wörther Soldat Josef Kloos die Kämpfe in Eiseskälte zum Jahreswechsel 1941/42 erlebte

Wörth a.Main 06.01.2022

Josef Kloos, 1915-1.3.1942, Unteroffizier, Infanterieregiment 88, 13. Kompanie "Troß in Russland 1941/42" Foto von Josef Kloos Das Grab von Josef Kloos auf dem Heldenfriedhof von Korowino.

Am 27 Juni 1941, also fünf Tage nach Beginn des Russlandfeldzuges, stieg Josef Kloos (Jahrgang 1915) mit seiner Artillerie-Einheit in der Gegend von Rouen in Frankreich in den Zug und fuhr über Frankfurt-Warschau nach Russland, wo der deutsche Vormarsch auf dem Weg nach Moskau bereits die Beresina erreicht hatte. Anfang August war er in Jelnja, wo die deutsche Front am weitesten vorgetrieben war. Der Höhenrücken bei Jelnja war eine wichtige strategische Position auf dem Weg nach Smolensk und Moskau. In seinen kleinen Taschenkalender von 1941 notierte Kloos am Sonntag, 10. August: »73 Schuss, Geschütze beschossen, nachts Russen durchgebrochen.« Montag, 11. August: » Zwei mal wieder angegriffen.« Dienstag, 12. August: »10 Uhr angegriffen, zurück nach Jelnja.« Außerdem notierte er die Namen der ersten gefallenen Kameraden.

Der 27-jährige war innerhalb weniger Tage mitten in den wahnsinnigen Krieg geraten. In Frankreich hatte er keine militärischen Aktionen erlebt und kannte nur das Gefühl, einer erfolgreichen, siegesgewohnten Truppe anzugehören. Jetzt mussten er und seine Kameraden erstmals heftige Gegenwehr erfahren. Hier, im »Blutofen von Jelnja«, tobte der erste große Abwehrkampf der Heeresgruppe Mitte. Die Russen hatten die Stellung, in der Kloos sein Geschütz bediente, angegriffen und die schweren Waffen erobert, die Deutschen umzingelt und dadurch vom Frontverband abgeschnitten. Die Einheit wurde bereits als »vermisst« angegeben. In dieser verzweifelten Situation machten die eingeschlossenen Männer einen »Gegenstoß nur mit dem Gewehr« und kämpften sich in drei Tagen unter großen Verlusten wieder frei. Kloos erhielt für diese Bewährung das EK II und wurde zum Unteroffizier befördert.

Seit Anfang Dezember 1941 ist die große russische Gegenoffensive im gesamten Vorfeld von Moskau in Gang. «Schreiben kann und darf ich nicht alles, aber so etwas hätte ich mir nie vorgestellt«, schrieb er an Neujahr 1942 mit bitterem Sarkasmus. An Heiligabend war »Hundskälte von mindestens 35 Grad«, trotzdem stand ein Marsch auf dem Tagesplan. »An den zwei Feiertagen haben uns die Russen reichlich beschert. Von Silvester haben wir gar nichts gemerkt, nur wurde das Neujahr kräftig eingeschossen. Sonst geht es uns paar Männeken noch ganz gut; das Hemd und die Unterhose haben wir vor vier Wochen gewechselt und die Läuse treten in Mengen auf«. Auch in seinem letzten Brief vom 9. Februar 1942 ist viel von der Kälte (bis Minus 48 Grad), von Schnee und Schneestürmen die Rede. »Bei uns in Deutschland sieht man bestimmt schon etwas grünen und ich habe schon so oft an Feldsalat und Speck und Bier gedacht, das gibt's doch jetzt bei uns zu Hause und hier sieht man nichts als weiß und kalt«.

Am 28. Februar hatte Kloos in einem kleinen Dorf bei Proskezenz zusammen mit seinem Oberfeldwebel Stellung bezogen. Die Russen greifen den Ort an und dringen bereits in die ersten Häuser ein. Die Deutschen versuchen, den Gegner wieder zurückzudrängen. Kloos stürmt auf das Haus zu, das er zu Beginn des Angriffs hatte verlassen müssen. Er war schon auf der Türschwelle, als er unterhalb der Brust getroffen wurde. Er wurde notdürftig verbunden und auf einem Schlitten zurück zum Hauptverbandsplatz gebracht. Dabei war er noch bei Bewusstsein. Am 1. März, morgens um 6 Uhr, ist er gestorben. Seine Kameraden, von denen seine Frau die Informationen erhalten hat, haben ihn am Ortsausgang von Korowino in einem kleinen Soldatenfriedhof beerdigt.

Werner Trost