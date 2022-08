Tol­le Mu­sik, ein ein­zi­g­ar­ti­ges Am­bi­en­te, ei­ne gu­te Be­wir­tung und viel Ge­sel­lig­keit: Am Frei­ta­g­a­bend ha­ben im im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he »Som­mer in der Stadt« die Pri­ma­Stadt­Mu­si­kan­ten im Er­len­ba­cher Fran­zis­ku­s­park auf­ge­spielt. Zu­g­leich fei­er­te die Stadt an die­sem Abend den 50. Ge­burts­tags des Parks.