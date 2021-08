Wo man nach einer Wanderung gemütlich einkehren kann

Waldhaus Seckmauern befindet sich in ruhiger Lage am Ortsrand von Seckmauern mit einem herrlichen Ausblick auf das Maintal und die daran angrenzenden Höhenzüge des Spessarts. https://www.waldhaus-seckmauern.de Rundwanderweg Se1 (Rund um Seckmauern, ca. 11 km) oder alternativ auch die größere Route WH3 (führt an 3 Waldhäuser vorbei (Seckmauern, Obernburg und Diana/Wörth, ca. 17 km). Startpunkt am Waldhaus Seckmauern oder alternativ am Sportplatz vor Seckmauern (von Wörth kommend). Der WH3 kann zusätzlich von diversen anderen Wanderparkplätzen gestartet werden.