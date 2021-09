Gemeinschaftsunterkunft in Obernburg ist Geschichte

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Hubert-Nees-Straße in Obernburg ist Geschichte. Am Montag sind die Bagger angerollt und haben mit den Rückbauarbeiten der sechs Holzhäuser mit insgesamt 32 Wohneinheiten begonnen. Auf dem Areal soll nun ein neues Finanzamt gebaut werden.