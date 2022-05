Gemeinsame Bedarfsplanung in Röllbach und Weilbach

Feuerwehr: Beratung von externem Dienstleister

Röllbach 03.05.2022

Dieser Antrag beruft sich auf die "Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung interkommunaler Zusammenarbeit". In beiden Kommunen steht eine umfassende Neubearbeitung der jeweiligen Feuerwehrbedarfspläne an. In Zeiten des Klimawandels kommen neue Aufgabenfelder wie steigende Waldbrandgefahr und Starkregenereignisse auf die Feuerwehren zu. Aber auch Brandbekämpfung und Rettungseinsätze bedürfen teils neuer Vorgehensweisen, beispielsweise aufgrund neuer Fahrzeugtypen wie E-Autos. Wegen solch immer komplexer werdenden Aufgabenstellungen ist es kleineren Verwaltungen und Feuerwehren nicht mehr möglich, die Feuerwehrbedarfspläne selbst zu erstellen. Aus diesem Grund möchten dafür sowohl Röllbach als auch Weilbach die Expertise eines externen Dienstleisters in Anspruch nehmen.

Die Abwicklung des Prozesses übernimmt die Gemeinde Weilbach. Die Förderung des Vorhabens deckt bis zu 85 Prozent der Kosten oder maximal 90.000 Euro. Bedingung ist, dass der Bedarfsplan mindestens fünf Jahre beizubehalten ist, was in beiden Kommunen zutreffen soll.

mab