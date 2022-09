Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pflegestützpunkt eröffnet - Gemeinsam im Kreis Miltenberg die Pflege stemmen

Beratung auch in Obernburg und Stadtprozelten

Miltenberg 30.09.2022 - 12:31 Uhr 2 Min.

Am runden Beratungstisch (von links): Alexander Starz (AOK Aschaffenburg), Heinrich Almritter, Vorsitzender des Trägervereins), Landrat Jens Marco Scherf, Michael Wildemann (Leiter der Beratungsstelle) und Erwin Dotzel (Bezirkstagspräsident).

Seit einigen Jahren gibt es die Fachstelle für pflegende Angehörige, ergänzt durch die Wohnberatung, die Beratungsstelle für Demenz und das Seniorenbüro, das ältere Menschen für die digitale Welt fit machen möchte. Dies ist nun zusammengefasst unter dem Dach des Pflegestützpunktes, der durch den Bezirk Unterfranken, den Landkreis Miltenberg und die Kranken- und Pflegekassen finanziert wird.

Steigender Pflegebedarf

Landrat Scherf zeigte auf, dass der Pflegebedarf im Landkreis stetig ansteigt, sich in den vergangenen 20 Jahren um 41 Prozent erhöht hat. In diesem Zusammenhang sei eine zentrale Beratungsstruktur im Senioren- und Pflegebereich unerlässlich. 2008 nahm die Demenzberatungsstelle und 2009 die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige ihren Dienst auf. 2021 kam die Wohnberatung dazu.

In den meisten bayerischen Landkreisen werde diese Beratung von einem Wohlfahrtsverband übernommen. Anders im Landkreis Miltenberg, wo sich die Wohlfahrtsverbände, private Anbieter und Sozialinstitutionen zu einem Verein zusammengeschlossen haben und gemeinschaftlich diese Aufgabe stemmen.

Finanzielle Last verteilt

Wurde die Beratungsstelle bislang von Landkreis und Bezirk finanziert, sind nun mit der Errichtung des Pflegestützpunktes auch die Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung beteiligt. Die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen sei ein Dienst, der nicht hoch genug wertgeschätzt und anerkannt werden kann, so der Landrat. Dies verdiene die größtmögliche Unterstützung von Staat und Gesellschaft.

»Der Bezirk Unterfranken war bei der Einrichtung von Pflegestützpunkten in Bayern Vorreiter«, erklärte Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel. Pflegende Angehörige gelte es zu unterstützen, ihnen Hilfen vielfältigster Art aufzuzeigen und bei weitreichenden Entscheidung zu helfen. Der Pflegestützpunkt garantiere nun eine Beratung »aus einem Guss«, so Dotzel stolz über das herausragende, praxisorientierte Projekt.

Alexander Starz, Direktor der AOK Aschaffenburg, sprach von Versicherten, die sich im Pflegefall ratsuchend an ihre Krankenkasse wenden. Da sei nun der Pflegestützpunkt die optimale Anlaufstelle. Anfragen aus der Bürgerschaft zum Thema Pflege landen nichts selten Rathaus, so Jürgen Reinhard, Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, Kreisverband Miltenberg. Trotz aller Informationen, die die digitale Welt bereithält, sei in diesen Fragen der persönliche Ansprechpartner unersetzlich. Er attestierte dem Landkreis Miltenberg, im Bereich Seniorenarbeit sehr gut aufgestellt zu sein.

Mitbewerber im Team

Über die Besonderheit der unabhängigen Trägerstruktur des Vereins »Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige« sprach Heinrich Almritter (Caritas-Kreisverband) als Vorsitzender des Trägervereins. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Mitbewerber zusammenschließen, doch der Erfolg dieses Vereins bewiesen Tausende zufriedene Kunden und Angehörige, so Almritter. Abschließend wies er darauf hin, dass neue Mitglieder jederzeit willkommen sind.

Individuelle Beratung

Michael Wiedemann, Leiter der Beratungsstelle, zeigte die Strukturen des Pflegestützpunktes auf. Neben Miltenberg ist ein weiterer Stützpunkt im Bürgerhaus Obernburg (B-OBB) zuhause und in Stadtprozelten können Beratungstermine vor Ort vereinbart werden. »Wir beraten die Menschen individuell an den persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet«, betonte der Leiter und verwies darauf, dass diese Angebote alle kostenfrei sind.

Die Feierstunde wurde von Anna Bruhm musikalisch sehr ansprechend umrahmt.

Annegret Schmitz

Hintergrund: Trägerverein und seine Struktur Die Trägerschaft der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige besteht laut Internetauftritt des Vereins aus einem Zusammenschluss aller im Landkreis Miltenberg tätigen Wohlfahrtsverbände, daneben privater Pflegedienstleister sowie vieler stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen. Von 2008 bis 2021 erfolgte dies in Form einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR). Am 29. November 2021 gründeten die seitherigen GbR-Mitglieder zusammen mit Neumitgliedern einen Verein, der die Trägerschaft der Beratungsstelle übernimmt. In der Gründungsversammlung wurde eine Satzung und eine Beitrags- und Förderbeitragssatzung beschlossen. Vorsitzender ist derzeit Heinrich Almritter vom Caritasverband für den Landkreis Miltenberg. Den stellvertretenden Vorsitzenden stellt der BRK-Kreisverband. Die Aufgabe des Kassierer übernimmt die Johanniter-Unfall-Hilfe, die des Schriftführers der Landkreis, die des Beisitzers das Pflegeheim St. Elisabethenstift Großheubach. bam IKontakt und Infos: Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige, Brückenstraße 19, 63897 Miltenberg, Tel. 09371 6694920, www.seniorenberatung-mil.de/verein.php