Gemeindrat Collenberg in Kürze

Collenberg 27.09.2022 - 12:58 Uhr 2 Min.

Serveranlage Rathaus: Die vorhandene IT-Hardwarestruktur in der Verwaltung ist sechs Jahre alt, störungsanfällig und muss daher dringend erneuert werden. Da in der Verwaltung kein geschulter IT-Experte zur Verfügung steht, und das Thema IT-Sicherheit auch im Verwaltungsbereich immer bedeutsamer wird, hat man sich entschlossen, die komplette IT-Landschaft einschließlich Hardware und Service an den IT-Dienstleister AKDB auszulagern.

Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) ist ein IT-Dienstleister am kommunalen Markt. Als Komplettanbieter liefert sie Softwarelösungen und Dienstleistungen für alle Kernbereiche von Kommunalverwaltungen. Im Hinblick auf eine zukünftige IT-Sicherheit und die immer komplexer werdenden Aufgaben schlug die Verwaltung daher eine Auslagerung vor. Die Kosten hierfür einschließlich Einrichtung, neuer Hardware, Datensicherung und Service belaufen sich bei einer Mietdauer von 48 Monaten auf circa 3100 Euro monatlich. Das Gremium beschloss einstimmig die neue IT-Anlage und die damit verbundenen Dienstleistungen über die AKDB für vier Jahre zu mieten.

Tagebau Kirschfurt-West: Die letzten noch ausstehenden Arbeiten (Rekultivierung, Rückbau der Anlagen) wurden durch die Firma Weber ausgeführt. Das zuständige Bergamt stellte daher den Antrag, die Arbeiten abzunehmen. Das Ratsgremium war der Meinung, dass noch nicht ganz klar sei, wer für die Betriebssicherheit der auf dem Gelände befindlichen Brücken zukünftig verantwortlich sei. Auch sei noch nicht klar, wie viele Öko-Punkte die Gemeinde zur Bevorratung von Kompensationsflächen und -maßnahmen für künftige Eingriffe in Natur und Landschaft auf ihrem Ökokonto gutgeschrieben werden. Jürgen Reichel (FBC) stellte zudem fest, dass einige Sträucher und Pflanzen vereinzelt nicht richtig angewachsen seien, und diese eine Nachsorge benötigen. Die Verwaltung wurde aufgefordert, diese noch offenen Punkte zu klären. Ein endgültiger Beschluss soll dann in der nächsten Sitzung durch das Gremium erfolgen.

Standesamtsumlage: Im Jahr 2013 haben die VG Stadtprozelten und die Gemeinden Dorfprozelten, Faulbach und Collenberg das Standesamt Südspessart gegründet, welches das Personenstandswesen für die Mitgliedsgemeinden bündelt. Damals wurde eine Aufteilung der Kosten nach Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden beschlossen.

Die VG-Stadtprozelten teilte jetzt den Mitgliedergemeinden schriftlich mit, dass sich die Kosten für diese Leistung erhöht hätten, und eine Anpassung des Vertrages erforderlich machen würde. Grundsätzlich sei das gemeinsame Standesamt laut Meinung von Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) alternativlos und die kostengünstigste Lösung für alle beteiligten Gemeinden. Die Verrechnung der Kosten laut Kostentabelle sei nachvollziehbar. Das Ratsgremium beschloss einstimmig eine Vertragsänderung mit den neuen Kostensätzen, beauftragte jedoch den Bürgermeister, als Allianzsprecher einen für die Gemeinden gerechteren Verteilungsschlüssel zusammen mit den Mitgliedsgemeinden zu erarbeiten.

Energieeinsparung: Aufgrund der neuen Energieeinsparungsverordnung der Bundesregierung ist auch die Gemeinde Collenberg verpflichtet, energieeinsparende Maßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden und Bauwerken auszuführen. So wurde bereits die Anstrahlung des Rathauses, des Kriegerdenkmales und des Brunnens vor dem Rathaus eingestellt.

Die Straßenbeleuchtung wurde bereits auf stromsparende LED-Technik umgestellt und nachts auf eine fünfzigprozentige Leistung heruntergefahren. Bezüglich einer genaueren Regelung der Heizungsanlagen der öffentlichen Gebäude wurde vereinbart, dass der Umweltausschuss im Oktober effektive und zeitnahe Lösungen erarbeiten soll.

Parkplätze Areal Kleine Gasse: Die zu vermietenden Einzelplätze wurden festgelegt und bereits an drei Mieter vergeben. Es seien noch genügend Parkplätze vorhanden, so Freiburg. Die Rückmeldungen an die Gemeindeverwaltung zeige aber, dass diese kostenpflichtigen Parkplätze wenig Interesse unter den Bürgern fänden.

Holzverkauf: Die Anmeldungen zum Polderholzverkauf sind angelaufen. Der Verkaufspreis orientiert sich wie in der Vergangenheit am aktuellen Marktpreis. Der Festmeter Buche kostet demnach dieses Jahr 70 Euro netto, und für Nadelholz werden 45 Euro netto verrechnet.

