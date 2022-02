Gemeinderat über mögliche Schutzmaßnahmen

Katastrophenschutz: Runder Tisch im März/April geplant

Bürgstadt 02.02.2022

Bei diesem Gespräch ging es unter anderem um die Einschätzung der aktuellen und künftigen Gefahrenlage, präventive Maßnahmen, Aufklärung de Bevölkerung, die Ermittlung von Hilfspotentialen und die Erstellung eines Notfallplans. An diesem Tag wurde aber auch klar, dass der Katastrophenschutz Aufgabe des Staates ist und von den Katastrophenschutzbehörden wahrgenommen wird. Die Kommunen haben jedoch die Möglichkeit, im eigenen Verantwortungsbereich Maßnahmen zu ergreifen. Man kam zu einer Sammlung an Möglichkeiten, die weiterverfolgt und umgesetzt werden könnten.

So sollen Warnwetter-Apps und die Sirenen-Alarmierungstöne bekannt gemacht werden, ein Notfallordner sowie Evakuierungspläne für Gäste erstellt werden. Die Errichtung einer Schwelle am Ende des Radwegs am Mühlweg ist angedacht, die Ablagerungsplätze in Ufernähe sollen kontrolliert werden. Ferner sollten die Bürger ihren Versicherungsschutz prüfen und für den Notfall Sandsäcke bereithalten. Schließlich ist noch die Aufnahmekapazität des Kanalnetzes zu klären.

Gerhard Balles (CSU) wies auf das Wehr an der Erf hin, dass man bei Starkregen öffnen können sollte. Im März/April soll nun ein weiterer "runder Tisch" stattfinden, bei dem gemeinsam mit den örtlichen Hilfsdiensten konkretere Maßnahmen auf den Weg gebracht werden sollen.

asz