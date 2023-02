Gemeinderat Neunkirchen in Kürze

Der Neunkirchener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit folgenden Themen beschäftigt.

Neunkirchen 12.02.2023 - 09:57 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kirchturmuhren werden saniert: In gleicher nichtöffentlicher Sitzung wurde der Auftrag für die Überholung der vier Kirchturmuhren an der Pfarrkirche im Ortsteil Richelbach an eine Fachfirma zum Bruttoangebotspreis von rund 17.583 Euro erteilt. Mit dem Beschluss einher ging die Bitte an die Verwaltung, bei der Kirchenstiftung Richelbach einen Zuschussantrag für die Sanierungsarbeiten an den Kirchturmuhren zu stellen.

Stiftung Altenhilfe: Bürgermeister Wolfgang Seitz verlas den Jahresbericht 2022 zur Tätigkeit der Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg. Daraus wurde deutlich, dass die Stiftung ambulante Dienste und stationäre Einrichtungen mit einem Gesamtbetrag von gut 120.000 Euro unterstützte. Im Zeitraum von 1993 bis 2022 waren es für diesen Zweck insgesamt rund 2834.000 Euro. Der Vermögensgrundstock der Stiftung einschließlich Rücklage lag zu Beginn 2022 bei etwa 1.682.000 Euro. Für 2023 wurde vom Stiftungskuratorium ein Vergaberahmen für die voll- und teilstationären Einrichtungen in Höhe von 120.000 Euro und für die ambulanten Dienste in Höhe von 20.000 Euro festgelegt. Der gemeindliche Förderbetrag liegt pro Einwohner bei 40 Cent.

Feldgeschworene:Seitz informierte, dass seitens des Feldgeschworenenobmanns der Gemeinde Neunkirchen Lukas Schell und Gemeinderatsmitglied Andreas Haas (Wählergemeinschaft Neunkirchen) als Feldgeschworene vorgeschlagen wurden. Der Gemeinderat signalisierte sein Einverständnis, die Vereidigung soll noch stattfinden.

Feuerwehrfahrzeug:Für den geplanten Fahrzeugkauf für die Feuerwehr Neunkirchen habe die Regierung von Unterfranken eine Förderung bewilligt, informierte der Bürgermeister. Nach Angaben von Pascal Schuhmacher von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal seien die Unterlagen für die Ausschreibung, die europaweit erfolgt, bereits fertiggestellt. Mit der Auftragsvergabe sei Anfang April zu rechnen. Dann werde es rund zwei bis drei Jahre dauern, bis das circa 400.000 Euro teure Fahrzeug eintreffe. Das aktuelle Löschfahrzeug werde wohl nicht mehr durch den TÜV kommen, bis das neue genutzt werden könne, habe die Feuerwehr lediglich ein kleineres Fahrzeug zur Verfügung. Im Brandfall müssten dann die Feuerwehren der Ortsteile Richelbach und Umpfenbach aushelfen.

Marco Burgemeister