Gemeinderat Mönchberg in Kürze

Mönchberg 11.11.2022

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses: Bisher war das Thema »Neubau eines Feuerwehrgerätehauses« beim Kommunalunternehmen angegliedert. Nun hat das Gremium mehrheitlich beschlossen, dass der Markt Mönchberg wieder zuständig ist. Als nächste Schritte werden Architekten gesucht und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Standort liegt im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Wießmann-Gelände.Stromversorgung: Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) erläuterte die aktuelle Beschaffungssituation. Der Markt Mönchberg bezieht seinen Strom über den Energiezweckverband (EZV). Der Grundpreis liegt derzeit zwischen 36 bis 40 Cent pro Kilowattstunde. Vor dem Krieg in der Ukraine lag der Strompreis noch bei 7 Cent pro Kilowattstunde.

Spielplatz an der Golfstraße: Der derzeitige Spielplatz an der Golfstraße befindet sich komplett im möglichen Neubaugebiet. Erste Planungen, in denen der Spielplatz in das Gebiet integriert werden sollte, scheiterten an den Zuschnitten der Bauplätze, die dann nicht mehr sinnvoll erscheinen. Der Spielplatz wurde mit Hilfe einer Elterninitiative geschaffen und erfreut sich großer Beliebtheit. Dies zeigt ein Brief der Kinder zum »Erhalt dieses Spielplatzes« an den Bürgermeister.

Der Gemeinderat fasste nun den Grundsatzbeschluss, einen gleichwertigen Spielplatz in der Nähe des Neubaugebietes zu errichten. Die Verwaltung wird nun einen geeigneten Standort suchen und ein Konzept für den neuen Spielplatz erstellen.

Wasserversorgung: Stattgefunden hat die gemäß der Trinkwasserverordnung vorgeschriebene Prüfung der Wasserversorgungsanlage. Der Gemeinderat nahm die Niederschrift über die Prüfung zur Kenntnis und erkannte diese an.

Regionalbudget 2023: Im kommenden Jahr werden keine Projekte aus dem Regionalbudget umgesetzt. Das hat das Gremium mehrheitlich beschlossen. Nach Rücksprache mit dem ILEK Management wäre die Reparatur eines bestehenden Objektes wie die Grillstation »Zwergenbrünnle« in Schmachtenberg nicht förderfähig. Die Verwaltung hatte deshalb drei Alternativvarianten vorgeschlagen, damit der Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro bei rund 13.000 Euro Gesamtkosten der Gemeinde nicht verloren geht.

Variante eins wäre, wegen der lang andauernden Hitzewellen, die Aufstellung eines Trinkwasserbrunnens oder einer Trinkwasserstelle in Schmachtenberg und in Mönchberg je an zentralen Stellen gewesen. Variante zwei wäre gewesen, den Weg in der Freizeitanlage barrierefrei zu gestalten. Die Treppen würden abgebaut und die Pflasterung unterhalb der sechs Prozent Steigung verlegt. Variante drei wäre, das in die Jahre gekommene Schachspiel und die Tischtennisplatte in der Freizeitanlage zu erneuern. Das Gremium war jedoch anderer Meinung und beschloss mit 10:2 Stimmen, in diesem Jahr auf mögliche Projekte zu verzichten.

