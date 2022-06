Gemeinderat Klingenberg in Kürze

Klingenberg a.Main 23.06.2022 - 18:47 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rücktritte: Wie Rathauschef Reichwein (CSU) mitteilte, ist die Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin Bettina Becker (CSU) mit sofortiger Wirkung von ihrem Ehrenamt zurückgetreten. Auch der Umweltbeauftragte Willi Stritzinger hat sein Ehrenamt gekündigt, möchte der Stadt aber dem Vernehmen nach weiterhin mit Rat und Tat in Umweltdingen zur Seite stehen.

Kindergartenbau in Trennfurt: In den Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung wurde mitgeteilt, dass mit 13 zu sieben Stimmen beschlossen worden war, sich dem Vergabevorschlag des Planungsbüros Johann und Eck anzuschließen und die Firma Schuck mit dem Nachtragsangebot von rund 29.000 Euro mit den Abbrucharbeiten des Kindergartens Trennfurt zu beauftragen. In der Sitzung am Dienstag schloss sich der Rat dann mit 12:6 Stimmen der Vergabeempfehlung des Büros Johann und Eck an, die Rohbauarbeiten für den Neubau des Kindergartens an die Firma Michel Bau zu vergeben. Der Angebotspreis beläuft sich auf 1,1 Millionen Euro. 15:3 war das Abstimmungsergebnis, das Büro Klingenmeier aus Amorbach mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination auf den Baustellen für den Kindergartenneubau für den Angebotspreis von rund 15.000 Euro zu beauftragen.

Kanalbau: In nichtöffentlicher Sitzung erfolgte der Beschluss, sich dem Vergabevorschlag des Büros ISB anzuschließen und das Unternehmen Aulbach aus Aschaffenburg mit den erforderlichen Arbeiten im Rahmen der Kanalbaumaßnahme in der Wilhelmstraße 66-78 zu beauftragen. Die Kosten belaufen sich auf 80.000 Euro. Gewerke: Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung zur beschränkten Ausschreibung für die Gewerke Stahlbau/Schlosserarbeiten, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Heizungs- und Sanitärarbeiten, Lüftungsanlage, Elektroinstallation, PV-Anlage und Blitzschutzarbeiten zu veröffentlichen. Die Entscheidung fiel mit 15:2 Stimmen.

Flüchtlinge: Das Landratsamt darf die ehemalige Grundschule in Röllfeld begutachten, ob sie geeignet ist, darin Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen.

Kirche Röllfeld: Mit 15:3 Stimmen wurde ein Zuschuss von 4.350 Euro für die Sanierung des Kirchendachs in Röllfeld gebilligt.

Feldgeschworene: Der Stadtrat stimmte der Neubestellung von Albin Süß als neuem Feldgeschworenen für die Gemarkung Trennfurt zu.

Weinbergsbewässerung: Reichwein informierte den Rat außerdem darüber, dass die Förderzusage für die Konzeptausarbeitung der Weinbergsbewässerung eingegangen sei.

mwz