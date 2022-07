Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Kleinheubach gewährt Zuschüsse

Zeltlager und Spiegerät

Kleinheubach 06.07.2022 - 15:05 Uhr < 1 Min.

Zeltlager-Zuschuss: Der Gemeinderat gewährt dem evangelischen Zeltlagerteam Untermain einen Zuschuss zur Anschaffung eines Großraumzelts in Höhe von 1017 Euro. Die Rät stimmten den übermäßigen Ausgaben auf der betreffenden Haushaltsstelle zu.

Spielgerät-Zuschuss: Für den Kauf eines neuen Spielhauses für den Kindergarten Traumland stellt der Gemeinderat der Katholischen Kirchenstiftung einen Zuschuss in Höhe von 4500 Euro bereit. Das bei Kindern beliebte Spielgerät mit Sandkasten sei in den vergangenen rund dreißig Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte die Kirchenstiftung.

Rechenschaftsbericht: Einstimmig billigte das Gremium den vom Bürgermeister vorgestellten Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020. Kein Fehlbetrag war bei den Einnahmen und Ausgaben zu verzeichnen. Die Kreditermächtigung in Höhe von knapp 2,28 Millionen Euro wurde nicht benötigt. Die Schulden betrugen zum Jahresende 221.000 Euro. Das entspricht 58,53 Euro pro Einwohner (Landesdurchschnitt: 599 Euro).

Jahresrechnungen: Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung 2020 mit außerplanmäßigen Ausgaben zu. Weiter entlasteten die Ratsmitglieder Bürgermeister Thomas Münig (SPD). Die Räte nahmen zudem die Jahresrechnung 2021 zur Kenntnis. Jennifer Lässig

