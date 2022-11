Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Laudenbacher Gemeinderat in Kürze

Laudenbach 16.11.2022 - 18:17 Uhr < 1 Min.

Baugebiet: Bürgermeister Stefan Distler (DU) informierte darüber, dass Investoren zwischen den Flurstücken Michelsäcker und Bangertwiese neben dem Aufseßring ein neues Baugebiet mit 30 Bauplätzen anstreben. Derzeit sei das Gebiet als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Anfang Dezember finde das Gespräch der Investoren mit dem Landratsamt statt. Zunächst müsse alles mit den Fachbehörden abgeklärt werden, dann erst entscheide der Gemeinderat, ob er ein neues Baugebiet wünsche oder nicht, so Distler.

Jahresrechnung 2021: Einmütig stimmte der Gemeinderat dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 zu. Ebenfalls einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung 2021 mit einem Gesamthaushalt von circa 5,7 Millionen Euro, davon rund 3,16 Millionen Euro im Verwaltungs- sowie rund 2,55 Millionen Euro im Vermögensetat sowie einer Zuführung zum Verwaltungshaushalt von rund 46.400 Euro und einem Überschuss von rund 1,21 Millionen Euro fest. Gleichzeitig stimmten die Ratsmitglieder den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu und erteilten die Entlastung zur Jahresrechnung für 2021.

Umweltbeauftragter: Michael Breitenbach (DU) informierte in seiner Funktion als Umweltbeauftragter über das Treffen der Umweltbeauftragten Anfang Oktober in Klingenberg und sprach weiter das seit Anfang Oktober gestartete Förderprogramm »Streuobst für alle« des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an. Nähere Informationen für die Bevölkerung soll es dazu demnächst im Amtsblatt geben.

Jugendbeauftragter: Andreas Löffler (FW) erklärte, dass die Gemeinde seit fast zwei Jahren keinen Jugendbeauftragten habe. Löffler schlug daher vor, im Januar 2023 alle Jugendleiter der Vereine zu einer Versammlung einzuladen, um eine Lösung zu finden.

