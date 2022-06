Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Großwallstadt will neue Grundstücke erschließen

Gremium sieht gestiegenen Bedarf an Wohnraum

Großwallstadt 22.06.2022 - 12:42 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Fraktionen von CSU, SPD, BfG und FW möchten in Großwallstadt neue Baugrundstücke erschließen. Alle vier Fraktionen hatten einen entsprechenden Antrag unterzeichnet. Vorgeschlagen wurde auch Bauland nördlich der Quellenstraße.

Begründet wird der Antrag mit einem gestiegenen Bedarf an Wohnraum. Es gebe zwar viele freie Bauflächen im Ortsbereich. Diese seien jedoch in privatem Besitz und würden weit über dem vom Gutachterausschuss festgestellten Wert von 270 Euro (Beispiel Frohnhallenweg) angeboten. Für junge Familien sei dies nicht erschwinglich.

Spekulationen vorbeugen

Um Grundstücksspekulationen vorzubeugen, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren nur dann Bauland umgelegt, wenn alle Flächen in Gemeindehand waren. Die Großwallstädter Verwaltung mit Bürgermeister Roland Eppig (FW) wies vorsorglich darauf hin, dass bei Überlegungen zu Neuausweisungen auch ein weiterer Kindergartenneubau nötig sei. Der aktuelle Neubau, der bis Ende 2025 fertig gestellt sein muss, decke nur den aktuellen Bedarf nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes ab. Die Verwaltung empfahl deshalb, vor einer weiteren Ausweisung und Erschließung Möglichkeiten im Ortsentwicklungsausschuss vorzubereiten.

Klaus Giegerich (BfG) sagte, dass ein großer Bedarf nach Bauland bestehe. Ihm gehe es darum zu prüfen, was möglich ist, um an Grundstücke zu kommen. »Steter Tropfen höhlt den Stein«, meinte Reinhold Hein (SPD). Man müsse sich immer wieder an Besitzer der Grundstücke nördlich der Quellenstraße wenden und bei ihnen nachbohren, ob man dort Bauland entwickeln könne. Man solle nicht von vorneherein sagen, das geht nicht.

Ralf Klement (FW) schlug vor, das Thema zeitnah im Ortsentwicklungsausschuss zu beraten. Eva Geis (CSU) meinte, dass ein neuer benötigter Kindergarten kein Totschlagsargument sei. Dies könne kein Grund sein, kein Bauland umzulegen.

Fahrplan vorlegen

Stefan Markert (CSU) hängt eine neue Kita nicht so hoch. Vor zwei Jahren habe man einen neuen Kindergarten beschlossen, der bis heute nicht gebaut worden sei. Hardy Wenderoth (FW) schlug vor, einen Schritt nach dem anderen zu machen. So etwas brauche viel Zeit.

Nicole Scherger (FW) meinte, der Ortsentwicklungsausschuss solle einen Fahrplan zur weiteren Vorgehensweise vorlegen. Dem schloss sich der Gemeinderat an und beschloss nach kurzer Diskussion einstimmig, den Antrag zeitnah im Ortsentwicklungsausschuss zu behandeln.

MARTIN ROOS

Gemeinderat Großwallstadt in Kürze Großwallstadt. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Großwallstädter Gemeinderat auch mit diesen Themen beschäftigt. Aufträge vergeben: Die Firma Bremer pro Aqua Wasser- und Abwassertechnik (Bremen) erhielt den Auftrag für den technischen Anlagenbau am Wasserwerk Brunnen V bis VIII. Kosten: 1,1 Millionen Euro. Die Firma HA Zimmerei und Montagebau GmbH & Co.KG aus Erbach (Odenwaldkreis) erhielt den Auftrag für die Zimmerer- und Spenglerarbeiten. Kosten: 881.866 Euro. Stromerzeuger: Die Firma IMA Center (Aschaffenburg) erhielt den Auftrag zur Lieferung eines Stromerzeugers mit 60 kVA. Der Stromerzeuger dient der Notstromeinspeisung am Feuerwehrhaus, um die Einsatzbereitschaft in Katastrophenfällen aufrecht zu erhalten. Kosten: 41.352 Euro. Datenschutzbeauftragter: Großwallstadt tritt der Zweckvereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten für die Städte und Gemeinden des Landkreises Miltenberg bei. Insgesamt 27 Kommunen sind nun der Zweckvereinbarung beigetreten. Damit soll der Datenschutz im Landkreis Miltenberg effizienter gestaltet werden. Ein gemeindlicher Datenschutzbeauftragter ist somit nicht mehr erforderlich. Weinkönigin: Klaus Giegerich (BfG) regte an, den Hype mit der Fränkischen Weinkönigin zu nutzen und den Tourismus im Ort anzukurbeln. Man könne mit Königin Eva Brockmann auf Fahnen, Häckerkalender und der Homepage werben. Das mache Großwallstadt sympathisch. Giegerich wird nun prüfen, wie man Großwallstadt vermarkten kann und dies den Fraktionen mitteilen. Parkplätze Fahrradfahrer: Klaus Giegerich (BfG) regte an, auf dem Parkplatz zwischen Apotheke und "Picollo Mondo" Fahrradparkplätze auszuweisen. Die Fahrräder stehen sonst vor den Gaststätten auf den Gehwegen herum und behinderten die Fußgänger. Die Verwaltung wird den Vorschlag prüfen. Alte Schule: Bis der neue Kindergarten 2025 fertig gestellt ist, gilt die Übergangslösung, dass die Hortkinder für rund zwei Jahre in der Alten Schule untergebracht werden. Die Kita-Leitung möchte, dass die Kinder dort auch eine Spielfläche im Hof bekommen. Ein von der Verwaltung vorgebrachter Vorschlag, das alte Nachbarhaus abzureißen, um Spielflächen zu erhalten, stieß jedoch beim Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. Wegen zwei Jahren eines der ältesten Häuser im Ort abzureißen, sei nicht akzeptabel. Zuerst brauche man ein Konzept. Das Haus könne auch eine Belebung für den Ortskern sein. Der Gemeinderat beschloss nach kurzer Diskussion, das Gebäude nicht abzureißen, sondern den Hof der Alten Schule tagsüber für die Hortkinder zu sperren, damit diese dort spielen können. (ro)