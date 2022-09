Gemeinde Höchst stoppt Verkaufsabsichten

Odenwaldkreis 22.09.2022 - 15:55 Uhr 2 Min.

Der Ärger über den Verlust des CAP-Markts ist groß. Den Verantwortlichen wird Geldgier und Wortbruch vorgeworfen. Foto: Manfred Giebenhain

Gestoppt: Die Gemeindevertretung von Höchst will verhindern, dass die AWO Hessen-Süd das Gelände veräußert, auf dem ein CAP-Supermarkt bis zu seinem Abriss 2017 die Bevölkerung mit Waren versorgt hat. Dies hat das Gremium Mitte September bei vier Enthaltungen aus den Reihen der CDU beschlossen.

Der gemeinsam von den Fraktionen SPD und Kommunalpolitischer Arbeitskreis Höchst (KAH) eingebrachte Antrag sieht ferner vor, dass gemeinsam mit der Veränderungssperre für das Grundstück die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Beibehaltung des zentralen Standorts für die Nahversorgung gegeben werden. Hierfür wurde die 6. Änderung des Bebauungsplans »Aschaffenburger Straße« auf den Weg gebracht. Mit diesem Schritt korrigierten die Abgeordneten den seit 1990 geltenden Ursprungsbebauungsplan. Dieser sah für das Areal ein Mischgebiet vor, was sich mit dem Beschluss als »Sondergebiet Nahversorgung« darstellt.

Mit der Veränderungssperre wollen die antragstellenden Fraktionen verhindern, dass mit einem Verkauf die Chance für einen Neuanfang in zentraler Ortslage endgültig verloren geht. Das Gebäude war 2017 abgebrannt, die Reste waren anschließend abgetragen worden. Alle Versprechen gegenüber der Gemeinde, der Markt wieder an gleicher Stelle aufgebaut und unter Einbeziehung von Behindertenarbeitsplätzen betrieben werde, wurden nicht eingehalten. Das Odenwälder Echo schreibt, dass den damals Verantwortlichen der AWO vorgeworfen wird, durch Missmanagement die Situation herbeigeführt und die Leistungen der Brandversicherung zweckentfremdet eingesetzt zu haben. Die Gemeinde verfolge jetzt das Ziel, das Areal von der AWO zu kaufen, um eine »gleichwertige Einkaufsmöglichkeit« wiederherzustellen.

Empört: In einer Kerbrede darf es schon mal etwas mehr zur Sache gehen und es muss auch nicht gespart werden, Dinge beim Namen zu nennen, die nicht jedem schmecken. Humorvoll verpackt, versteht sich. Doch wie Kerbvadder Marc Böhm bei der Eröffnung der Kirchweih in Bad König am zweiten September-Wochenende seine Meinung kundgetan hat zu den Veränderungen in der Bahnhofstraße der Kurstadt, war nicht nur zum Lachen. Bis in die Nachrichten der Hessen-Schau vorgedrungen sind die Äußerungen des Redners, der von einem »Kopftuchgeschwader« gesprochen hat, bei denen »vier von fünf von den Kopftuchfrauen noch einen Braten in der Röhre haben«.

Die Äußerungen blieben nicht unwidersprochen, wenn die Reaktionen darauf auf sich warten ließen. Schließlich gilt der Mann auch als Förderer des örtlichen Sportvereins TSG Bad König. Die Reaktion erfolgte über die Facebook-Seite des Fördervereins und der Fußballsparte, in der »deutlich Abstand von Teilen der Kinnicher Kerbredd vom 10. September« genommen wurde. Vom Inhalt der Rede sei vorher nichts bekannt gewesen, heißt es weiter. Der Verein »trete für Toleranz und Offenheit ein und begrüße alle Menschen, egal welcher Nationalität«.

In einem Interview bezeichnete Bürgermeister Axel Muhn (parteilos) die Vorkommnisse als »unterste Schublade«. Er sei sehr verwundert, dass man zu so einer Wortwahl greife und bedaure es für die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Stadt. Er sei selbst anwesend gewesen, wollte aber in den Verlauf nicht eingreifen. »Ich habe mich im Ton vergriffen«, entschuldigte sich der Redner, nachdem seine Rede über Internetkanäle verbreitet und die Medien auf ihn aufmerksam wurden. Böhm trat daraufhin von seiner Rolle als Kerbvadder zurück und legte sein Mandat als Stadtverordneter der CDU nieder. In seiner Stellungnahme heißt es: »Die von mir in der Rede getätigten Aussagen sind diskriminierend und falsch.« Auch »im scherzhaften Format einer Kerbrede hätten unsere gemeinsamen Grundwerte niemals verletzt werden dürfen«.

Ermittelt: Die in Darmstadt ansässige Entega AG macht mit einer eigens entwickelten digitalen Daten-Plattform den Stand der Energiewende in ihrem Versorgungsgebiet transparent. Darauf hat die Pressestelle im Landratsamt hingewiesen. Der sogenannte Energiewendemonitor zeigt online, wie viel regenerative Energie aus Sonne, Wind und Wasser erzeugt wird, und stellt dem den Stromverbrauch der privaten Haushalte, Gewerbe und Industrie gegenüber. Die Daten aktualisieren sich im 15-Minuten-Rhythmus und bilden damit die Echtzeit ab. Dabei werden der Meldung nach Daten zusammengeführt, die ohnehin erhoben werden.

Derzeit liege die Eigenversorgungsrate meist zwischen 40 bis 50 Prozent, so Klimaschutzmanager Markus Linkenheil. Damit falle die Bilanz des Kreises besser aus als im kompletten südhessischen Raum, der sich derzeit zu gut 20 Prozent selbst mit regenerativen Energien versorgen kann. Abrufbar ist der Energiewendemonitor unter https://energiewendemonitor.entega.ag/odenwaldkreis.

Manfred Giebenhain