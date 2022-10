Gelungenes Zusammenspiel von Tanz und Musik

Kultur: Gastspiel der Tanzkompanie Emanuele Soavi incompany vor rund 60 Besuchern in Elsenfeld

Elsenfeld 12.10.2022 - 09:33 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das direkte Zusammenspiel von Tanz und Musik wurde durch die Livemusik auf der Bühne deutlich, hier mit Anja Schröder (Cello) und Stefan Bohne (Elektro-Musik) im Stück "Flut". Foto: Joris-Jan Bos

Mit sieben Tänzerinnen und Tänzern präsentierte die Emanuele Soavi incompany unter dem Titel »Gezeiten« zum einen die Neubearbeitung des Stücks »Flut«, das in der Oper Köln entstand und nun mit etwas Verspätung zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven aufgeführt wird. Weiterhin zeigte die Kompanie einen Ausschnitt aus dem Stück »Blu Blu Blu« zur Musik von Johann Sebastian Bach.

Gemeinsam mit dem Choreografen Emanuele Soavi und dessen Ensemble aus Köln haben die Menschen im Landkreis Miltenberg das Angebot, über drei Jahre hinweg in die Welt des zeitgenössischen Tanzes einzutauchen. Nicht nur die Tänzer waren am Samstag Protagonisten, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt. Durch das direkte Zusammenspiel mit der Cellistin Anja Schröder und dem Elektronikmusiker Stefan Bohne wurde demnach das besondere Verhältnis der beiden Kunstformen und die Bedeutung, die auch Musik für die Kompanie spielt, hervorgehoben. Durch die Verknüpfung von Musik und Tanz entstand laut Pressetext ein Spannungsfeld, das Ausdruck durch die faszinierende Choreografie im Umfeld der musikalischen Ebene erhielt und bravourös umgesetzt wurde.

Bereits im Vorfeld zu der Aufführung von »Gezeiten« fanden am 4. und 6. Oktober ein öffentliches Training und eine öffentliche Probe statt, bei denen Interessierte zuschauen konnten und ermuntert wurden, selbst mitzumachen. Vor Beginn der Performance im Saal des Bürgerzentrums gab es eine halbstündige Einführung durch Miriam Leysner vom Produktionsteam und dem Musiker Stefan Bohne. Sie erläuterten, dass bei den Tanzaufführungen neue Möglichkeiten im choreografischen Gesamtkonstrukt entstünden. Alle seien gemeinsam am Bühnenprozess beteiligt. Dieser spiele sich nicht in Distanz von oben herab zum Publikum ab. In Elsenfeld befand sich ein Stuhlkreis für die Gäste um eine große Matte, auf der sich die Tänzer bewegten.

Symbolisch wird bei dem Stück »Flut« die Gesellschaft im Wandel dargestellt, auf der Flucht vor der Flut mit dem Bestreben, wieder sicheres Land zu erreichen, heißt es von Seiten des Landratsamts. Elektronische Klänge von Stefan Bohne, begleitet von Livemusik, mit Sensibilität von der Cellistin Anja Schröder intoniert, dabei wurde die Lebendigkeit der von den Tanzenden geschaffenen Körperbilder verstärkt. Dem Publikum wurde eine individuelle Interpretation ermöglicht, wozu Kunst im Allgemeinen auffordert. Bei »Blu Blu Blu« ist die Begegnung der beiden Protagonisten auf der Tanzfläche geprägt vom Konflikt einerseits und Sehnsucht andererseits, angetrieben von dem Bedürfnis, Spuren zu hinterlassen, die nachhaltig sind. Das Publikum quittierte die Vorstellung beider Stücke mit lang anhaltendem Applaus und zum Schluss mit stehenden Ovationen.

Bis 2025 werden nach Angaben des Landratsamtes vom Kulturreferat weitere Tanzvorstellungen in unterschiedlichen Formaten an verschiedenen Orten des Landkreises geboten, die sowohl eigene kreative Beteiligung ermöglichen als auch tiefere Einblicke in die Arbeit von Emanuele Soavi incompany. Das nächste Projekt findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr im Kino Passage in Erlenbach statt. Das Tanzland-Programm für Gastspielkooperation ist einer der Bausteine im Engagement der Kulturstiftung des Bundes für den zeitgenössischen Tanz, um diesen in seiner Vielfalt auch jenseits der etablierten Tanzzentren zeigen zu können. Aufgrund dieser Förderung finden bis zum Sommer 2025 mehrere Gastspiele mit der Tanzkompanie im Landkreis Miltenberg statt. Die Reihe wird gefördert im Programm Tanzland der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

jo