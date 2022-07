Gelungenes Sommerkonzert am Karl-Ernst-Gymnasium in Amorbach

Ensembles und Solisten überzeugen Publikum mit Können und Spaß an der Musik

Amorbach 07.07.2022 - 14:57 Uhr < 1 Min.

Die Big Band des KEG

Die Moderatoren Michail Netrebskyi und Henry Bork (7A) führten souverän durchs Programm. Das Technik-Team mit Lukas Hefner, Finley Menges (beide 8B), Noah Pani (9A), Alexander Riehl und Patrick Ulbricht (beide 7B) sorgte für guten Klang und einen reibungslosen Umbau zwischen den Vorträgen.

Philip Bausenwein eröffnete mit »Arabesque No1« (Claude Debussy) am Klavier, gefolgt von mehreren Stücken des Instrumentalensembles der Schule. Auch die Solisten sorgten bei den Zuhörern für Begeisterung. Simon Kress und Laurin Götzl ernteten für ihr virtuoses Gitarrenspiel viel Beifall. Laura Paul, von Simon Kress auf der Gitarre begleitet, erfreute mit »Walk me home« (Pink).

Ein Glanzpunkt des Abends war zweifellos das Gesangsduo Vy-Vy Nguyen und Laurin Götzl mit dem Welthit »My heart will go on« (Celine Dion). »Rock und Pop« lieferten die beiden Schulbands mit Stücken von Chuck Berry, Elvis Presley und den Beatles meisterhaft. Höhepunkt des Sommerkonzerts war aber der Auftritt der Big Band, die mit den Stücken »Tequila«, »Rock around the clock« und »September« großen Beifall erntete. Nach pandemiebedingter »musikalischer Auszeit« merkte man deutlich, mit wie viel Spaß die »Musik-Schüler« am gemeinsamen Musizieren und an ihren Auftritten hatten.

Werner Rodenfels