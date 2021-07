Gelübde mit Rochus-Prozession erfüllt

Blick in den Odenwald: Kirchliches Ereignis in Buchen - Biergarten auf Kraus-Platz - Ludwig Schön im Ruhestand

An der Rochus-Prozession in Buchen am vergangenen Sonntag nahmen 200 Gläubigen teil und lauschten vor dem Rathaus der Predigt von Domkapitular Thorsten Weil aus Freiburg. Foto: Martin Bernhard

Mit der Rochus-Prozession am Sonntag erfüllte die Stadt Buchen ein vor 386 Jahren abgelegtes Gelübde. Außerdem begann dort am Wochenende die Aktion »Genieß dei Buche« mit einem Biergarten auf dem Kraus-Platz. Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn hat seinen langjährigen Verwaltungsleiter Ludwig Schön verabschiedet. Kirche: Über 200 Gläubige haben am Sonntagmorgen an der Rochus-Prozession in Buchen teilgenommen. Damit erfüllten sie ein Gelübde, das die Stadt Buchen im Jahr 1635 während einer Pestepidemie abgelegt und mehrfach erneuert hatte. Die Predigt beim Freiluftgottesdienst vor dem Rathaus hielt Domkapitular Thorsten Weil aus Freiburg.

»Gnade setzt Natur voraus«, betonte er. Um dies zu verdeutlichen, erzählte der Domkapitular ein Erlebnis während seines Gemeindepraktikums am Bodensee. Dort fuhr er mit einem Schiff zu weit hinaus und geriet bei einem Unwetter in Seenot. Mit letzter Kraft erreichte er das rettende Ufer. »Nur weil ich beides getan habe, gerudert und gebetet, habe ich das Ufer erreicht«, sagte er. So habe das auch Rochus gemacht. Dieser habe geholfen und sein Bestes gegeben. Dann kam die Gnade Gottes dazu. »Wer sich anstrengt, der kann durch Gott vervollkommnet werden«, so Weil. Anschließend zogen die Gläubigen durch die Buchener Innenstadt. Wegen der Corona-Vorschriften verzichtete man auf Stationen auf dem Weg.

Freizeit: Trockenes Wetter, angenehme Temperaturen und ein schönes Plätzchen unter Kastanien bei einem munter plätschernden Brunnen: Diese idealen Bedingungen lockten viele Menschen am Wochenende in den Biergarten auf dem Joseph-Martin-Kraus-Platz in Buchen. Organisatorin Katja Steimer vom Team »Bar-hamas events & more« freute sich darüber, dass entgegen der Wettervorhersage der Regen am Freitagabend ausgeblieben war. Ihr Reservierungsbuch war an allen drei Abenden gut gefüllt.

Der Biergarten am Kraus-Brunnen findet im Rahmen der Aktion »Genieß dei Buche« statt. Bis Mitte September sind weitere Aktionen - abhängig von der Corona-Lage - geplant, darunter Freiluftkonzerte und ein Kino-Open-Air.

Gesundheit: Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn hat den langjährigen Verwaltungsleiter Ludwig Schön in den Ruhestand verabschiedet. Schön hatte sein Amt bereits im April 2020 abgegeben. Wegen der Corona-Maßnahmen war damals jedoch keine ansprechende Verabschiedungsfeier möglich. Diese holte man in der vergangenen Woche in der Aula des Schulzentrums nach. Nach einem Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) ist es Schön zu verdanken, dass das kommunale Krankenhaus noch besteht. Schön habe vor allem das Ziel verfolgt, das Krankenhaus und das Geriatriezentrum gegen alle Widrigkeiten weiterzuentwickeln, um dadurch die Gesundheitsversorgung der Region nachhaltig zu sichern, sagte Bürgermeister Volker Rohm. Auch Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins Fritz-Peter Schwarz würdigte Schöns Verdienste um den Erhalt des Krankenhauses. Der neue Verwaltungsleiter Lothar Beger lobte die fast 20-jährige Arbeit seines Amtsvorgängers Ludwig Schön.

