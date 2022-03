Geldwäsche: 24-Jähriger in Obernburg zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt

15.000 Euro aus Internetbetrug nach Griechenland weitergeleitet

Obernburg 15.03.2022 - 13:26 Uhr 2 Min.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, vorgetragen von Lara Winkler, begründete sich auf insgesamt acht Buchungen mit einem Gesamtschaden von über 36.000 Euro, die einem anderen Geschädigten durch eine Betrugsmasche abgebucht worden waren. 15.076 Euro sollen in mehreren Teilbeträgen auf das Konto des Angeklagten geflossen sein, die dieser dann an ein Konto in Griechenland weiterleitete.

Für Gefälligkeit revanchiert

Verteidiger Andreas Franz erklärte für seinen Mandanten, dass der Sachverhalt an sich eingeräumt werde. Bei dem »unbekannten« Griechen habe er zuvor vier Wochen gratis Kost und Logis gehabt und sich nichts dabei gedacht, als dieser ihn wegen der Überweisungen angefragt habe. Dass das Geld aus einer rechtswidrigen Tat stammte, habe er nicht gewusst, auch habe er, außer dass er kostenfrei bei ihm gewohnt hatte, keinen Vorteil aus der Sache gehabt. Die Adresse des Geldempfängers kenne er nicht und warum das Geld nicht direkt auf dessen Konto überwiesen worden sei, wisse er ebenfalls nicht.

Im Zuge der Beweisaufnahme sagte ein Polizist aus, wie der Fall in Niedersachsen seinen Anfang genommen hatte. Mittels einer Internetbetrugsmasche waren einem Geschädigten mehrere Geldbeträge abgebucht worden, wobei drei Beträge auf das Konto des Angeklagten geflossen seien, die dieser schnell weitergeleitet oder abgehoben habe. Noch vor den eigentlichen Plädoyers führte der Rechtsanwalt an, dass sein Mandant in einem anderen Verfahren gegen eine neunmonatige Freiheitsstrafe Berufung eingelegt habe. Gegen eine Einstellung des jetzigen Verfahrens, bei der sich dann auch das Thema Einziehung von Wertersatz erübrigt habe, stellte er die Zurücknahme der Berufung in den Raum. Ergänzend merkte der Rechtsanwalt noch an, dass bei der finanziellen Situation seines Mandanten die im Raum stehenden 15.000 Euro ohnehin nicht zu holen seien.

Deal abgelehnt

Die Staatsanwältin lehnte diesen Deal jedoch ab. In ihrem Plädoyer stellte sie die Frage in den Vordergrund, ob der Angeklagte leichtfertig gehandelt hatte oder nicht. Dieser hätte sich fragen müssen, warum der griechische Bekannte nicht sein eigenes Konto angegeben hatte, und dadurch schon merken müssen, dass etwas nicht stimme. Positiv sah sie sein Geständnis, negativ fielen eine Vorstrafe wegen Diebstahls und der hohe Schaden ins Gewicht. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten zur Bewährung und die Einziehung von Wertersatz von 15.076 Euro, also jenen Betrag, den der Angeklagte bekommen und transferiert hatte.

Der Verteidiger sah die Leichtfertigkeit bei seinem Mandanten als nicht gegeben. Es habe sich beim Auftraggeber um eine vertraute Person gehandelt, der er etwas schuldig gewesen sei. Dass die transferierten Gelder aus einer rechtswidrigen Tat stammten, habe er nicht gewusst. Folglich plädiere er für Freispruch, womit sich auch die Einziehung von Wertersatz erübrige.

Das Urteil lautete dennoch auf »schuldig des Straftatbestandes der leichtfertigen Geldwäsche«. Die Richterin betonte, der Angeklagte hätte erkennen müssen, dass mit den Geldern etwas nicht stimmen konnte. Wegen des Einziehungsbetrages sah die Richterin von einer zusätzlichen Geldauflage ab, zumal der 24-Jährige auch die Kosten des Verfahrens tragen muss. Ob er das Urteil annehmen wird, blieb offen, sodass es auch noch nicht rechtskräftig ist.

Hans Zajic