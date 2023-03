Gekonnter Einsatz von Blende und Co.

Mit viel Ge­schick ein­ge­fan­ge­ne Na­tur- und Land­schafts­bil­der, be­ein­dru­ckend in Sze­ne ge­setz­te oder auch im per­fek­ten Mo­ment ein­ge­fan­ge­ne Por­träts, fein ak­zen­tu­ier­te Ma­kro­auf­nah­men, stim­mig um­ge­setz­te Ar­chi­tek­tur und vie­les mehr: Was der Fo­to­club Mil­ten­berg in sei­ner Jah­res­aus­stel­lung 2023 mit dem Ti­tel »Per­spek­ti­ven - Ein­bli­cke in die Viel­falt des Le­bens«, wel­che seit ver­gan­ge­nem Frei­tag in den Rä­um­lich­kei­ten der Er­len­ba­cher He­li­os-Kli­nik zu se­hen ist, zeigt, über­zeugt mit sei­ner ho­hen Qua­li­tät und dem ge­konn­ten Um­gang mit Aspek­ten wie Blen­de, Be­lich­tungs­zeit, Bild­kom­po­si­ti­on und Co.